Bomba d’acqua su Civitanova, allagamenti in centro, una bici si “tuffa” sul sottopasso di via Cecchetti. E’ stata un’ora di pioggia battente e incessante, con una grande portata d’acqua che ha paralizzato la città in tarda serata.

Attorno alle 20.30 un nubifragio si è abbattuto sulla costa dopo una domenica di sole e temperature sopra i 27 gradi. Caditoie e tombini non sono riusciti a smaltire la pioggia e hanno allagato strade e sottopassi. Un fiume d’acqua le vie centrali, via Duca degli Abruzzi, i vialetti di piazza XX Settembre e le vie del borgo marinaro. Bloccata la circolazione sul sottopasso di via Buozzi. Ed è diventata virale la disavventura di un ciclista che provenendo da via Cecchetti non si è fermato lungo la discesa, “tuffandosi” praticamente nel sottopasso allagato dove l’acqua aveva raggiunto un’altezza di un metro.

Una situazione che si è ricomposta appena la pioggia ha iniziato a scemare riportando alla normalità lo stato di vie e strade. Una ventina le chiamate ai vigili del fuoco per alberi e scantinati. Questa mattina ancora un paio di interventi, uno in via Cavallino, per una pianta pericolante e in via Nave per un garage allagato con 10 centimetri d’acqua.

(Redazione Cm)