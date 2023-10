Riapre lo sportello Informagiovani

La Giunta di Civitanova ha deliberato la riapertura dello sportello “Informagiovani”, ex Siop, finalizzato a supportare i ragazzi in cerca di occupazione o iniziative di formazione professionale. L’ufficio, che sarà ricavato in spazi comunali ancora da individuare, sarà aperto tre giorni a settimana, il martedì e il giovedì, dalle 18 alle 20 e il sabato dalle 16 alle 20.

L’assessore alle politiche giovanili Francesco Caldaroni ha sottolineato che il servizio è rivolto ai ragazzi interessati ad un impiego in aziende private, ma anche a partecipare a bandi, concorsi pubblici, master e corsi post laurea. L’obiettivo è quello di intercettare le offerte sul mercato sulla base di interessi o qualifiche individuali, avvalendosi di personale esterno con specifica esperienza nel settore.