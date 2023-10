Eletta oggi la nuova segreteria provinciale di Macerata dell’Ugl, Gianluca Marsili. Nomine che sono arrivate con una scelta fatta all’unanimità dai delegati di tutti i comparti provinciali. «Una condivisione totale – dice l’Ugl -, non solo sui nomi ma soprattutto sui progetti, frutto di un lungo lavoro dove ha prevalso il buon senso e la voglia di dare rinnovato vigore ad un territorio nel quale la Ugl trova sempre più consensi ed adesioni». «Un progetto condiviso – spiega il neo eletto segretario generale Utl (Unione Territoriale Locale) Gianluca Marsili -, che vedrà una maggiore ramificazione dei servizi e delle consulenze a tutela dei lavoratori e delle lavoratrici ripristinando il giusto e vitale dialogo con le parti datoriali. Ci concentreremo inoltre sulla creazione di nuovi sportelli per i servizi di Caf e patronato, potenziandoli e rendendoli di facile fruizione da parte di tutti. Su tutta la provincia di Macerata e su quella di Fermo (attualmente coordinata dalla segreteria di Macerata) la presenza dei segretari sarà sempre più attiva ed attenta alle necessità del territorio». Marsili ha poi ringraziato il segretario nazionale ferrovieri Ezio Favetta (già Commissario della provincia di Macerata), il segretario nazionale autoferrotranvieri Fabio Milloch, i segretari provinciali di Macerata: Roberto Masella, Aldo Tesei, Andrea Candria, Graziano Cervelli, Sandro Grassetti, Gilberto Nardi, Luca Caraceni e tutti i delegati. «Questa nuova squadra sono certo saprà sempre trovare una sintesi giusta per il bene dei nostri iscritti» ha concluso Marsili.