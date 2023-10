Roi Group cresce e promuove un nuovo brand. Nasce “InSpeaker”, la nuova business unit di Performance Strategies per supportare aziende, enti pubblici, agenzie di comunicazione nella scelta dei testimonial per eventi aziendali, kick off e convention. Performance Strategies, azienda maceratese di Roi Group, think tank per il mondo imprenditoriale e player di riferimento in Italia nell’organizzazione di eventi business, propone il nuovo servizio che affianca aziende, enti pubblici, associazioni e agenzie di comunicazione nella selezione dello speaker migliore. Con oltre 10 anni di esperienza, infatti, Performance Strategies ha una conoscenza unica nel settore dei business event, avendo collaborato nel tempo con i più importanti speaker e thought leader per i quali in Italia è anche editore, attraverso la casa editrice Roi.

«Con un portafoglio consolidato – si legge in una nota dell’azienda – di oltre 400 speaker e formatori di altissimo profilo, InSpeaker assiste i clienti nella selezione del relatore, progettando soluzioni su misura: dal titolo alla scaletta. Grande è la varietà dei temi di proposti alle aziende, in sintonia con i trend e gli scenari di maggiore interesse: leadership e motivazione, economia e scenario globale, AI e tecnologia, sport e avventura, innovazione e creatività, futuro e trasformazioni sociali, soft skills comunicazione e storytelling, vendita e negoziazione, imprenditorialità e management».

«InSpeaker – dichiara Marcello Mancini Ceo & Founder di InSpeaker. – è un unicum nel panorama nazionale perché è in grado di offrire un servizio di consulenza personalizzato e ad alto valore aggiunto per le aziende e agenzie di comunicazione che organizzano eventi e ricercano relatori in linea con i valori e il posizionamento aziendale. L’esperienza e la rete di relazioni costruite in oltre 10 anni costituiscono una garanzia di efficienza ed efficacia a salvaguardia dell’investimento e delle scelte del management. Il nostro format è unico perché può contare su conoscenza approfondita sia dei temi più urgenti e attuali, sia dei champion nazionali scelti per ogni ambito di competenza».

Tra i temi e format “Ideas” di InSpeaker ci sono Fare squadra oltre la rete, Women in leadership, Storytelling e Scienze della negoziazione. Tra gli speaker più richiesti ci sono invece Julio Velasco, Paolo Nespoli, Umberto Galimberti, Cinzia Pennesi, Maurizia Cacciatori, Arrigo Sacchi, Oscar Farinetti, Pablo Trincia, Claudio Cecchetto, Lack Cambria e Igor Sibaldi.