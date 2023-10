Segnalati due dispersi in mare, scattano le ricerche lungo la costa di Porto Recanati. Sul posto, intorno alle 16,30, si sono concentrati la Guardia costiera che sta perlustrando il mare con una motovedetta, e i vigili del fuoco che sono al lavoro con diversi mezzi e i gommoni.

Le ricerche sono partite dopo che è arrivata una segnalazione in cui una persona diceva di aver visto un nuotatore in difficoltà che chiamava il compagno (che però non si vedeva). I nuotatori, due uomini, stavano nuotando lungo la costa, a Porto Recanati, all’altezza del capannone ex Montecatini.

I soccorritori si sono immediatamente attivati anche perché, pur se sembra di trovarsi, in questi giorni, in una estate fuori stagione, il buio arriva prima rispetto a luglio ed agosto e l’assenza di luce complicherebbe molto le operazioni di ricerca. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. Al momento non è chiaro chi siano i due nuotatori, e in seguito alla prima segnalazione un testimone avrebbe riferito di aver visto pure lui i due uomini, che stavano ad una distanza di circa duecento metri l’uno dall’altro e parlavano tra di loro ma non erano in difficoltà.

(Servizio in aggiornamento)