Ancora un incidente lungo la Strada dei Pali, Provinciale Bellaluce, all’incrocio con via Costa Bianca a Loreto. E’ successo intorno alle 10 quando una Fiat Cinquecento, a bordo della quale viaggiava una 26enne di Loreto, si è scontrata con una Fiat Seicento al volante della quale si trovava un 82enne di Porto Recanati.

L’impatto tra i due veicoli, avvenuto allo stop, ha fatto sì che la vettura dell’anziano finisse poi per ribaltarsi. Chiamato il 112, sul posto sono intervenute le ambulanze, vigili del fuoco e i carabinieri del Norm della Compagnia di Osimo.

I due feriti, medicati sul posto, sono stati successivamente trasportati al pronto soccorso di Torrette, entrambi in codice giallo. Le loro condizioni non sono preoccupanti. Inevitabili i disagi riportati alla circolazione per il tempo necessario ad effettuare i rilievi necessari a ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente e le responsabilità.

(redazione Ca)