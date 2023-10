di Stefano Fabrizi

Fine settimana all’insegna delle sagre con il tartufo che ne è protagonista. Ma non mancano concerti e spettacoli teatrali. Una vasta ed eterogenea scelta. Ecco alcune proposte selezionate per voi.

VENERDI’ 6 OTTOBRE

Macerata – Overtime, il festival dell’etica sportiva propone un ricco programma di appuntamenti. Tra gli ospiti più attesi Nino Frassica.

Urbino – Palazzo Ducale e l’Aula Magna dell’Università di Urbino ‘Carlo Bo’ si preparano ad accogliere l’11ma edizione del Festival del Giornalismo Culturale. Dal 5 all’8 ottobre nella Città patrimonio dell’Unesco si terrà la tre giorni con al centro il tema ‘Leggere per [*] – Il futuro del giornalismo nell’era degli schermi’. L’asterisco serve a declinare l’attività del leggere utile per qualunque mestiere e professione della vita quotidiana. Sarà il pubblico a dargli significato.

Fabriano – C’è attesa e curiosità per la visita a Fabriano il 6 e 7 ottobre dell’ultima discendente del celebre Marchese Onofrio Del Grillo, Maria Adelaide Capranica Del Grillo. Due giorni in cui la novantenne nobildonna romana sarà in città per partecipare a una serie di eventi organizzati in ricordo del suo avo, originario appunto della città della carta. Alloggerà nella villa relais Del Grillo, precisamente nella stanza che fu del suo conosciutissimo predecessore. E’ lei infatti l’attuale marchesa “in carica”, l’ottava della famiglia ad avere ereditato per successione il titolo.

Fano – Il secondo atto dei Malatesta a Fano: dal 6 all’8 ottobre diversi eventi per calarsi in una manifestazione che è più di una rievocazione storica. Il programma

Grottammare – Energie Vive, il cartellone al Teatro delle Energie di Grottammare si apre con Uomini e topi di John Steinbeck, per la regia di Eugenio Olivieri. Informazioni e biglietti: biglietti di posto unico in vendita a 10 euro alla Biglietteria del Teatro delle Energie (via Ischia, tel. 331 2693939) aperta il giorno di spettacolo dalle 19.30. Info e prevendite AMAT 071/2072439, on line su vivaticket.com. Inizio ore 21.

Porto Sant’Elpidio – “Libri a 180 gradi “a Porto Sant’Elpidio al Teatro Cicconi dal 6 all’8 ottobre (ore 21) con Nicolas Cantoro, Natasha Diomedi, Eleonora Caruso, Natasha Stefanenko, Michele Zatta. Il programma

Falconara – I Suoni e la Mente. Evento su prenotazione a Villa Sogno di Falconara il 6 ottobre con campane tibetane e il mentalista Flavio Coleman. Villa Sogno (villa privata) a Falconara Marittima in via Gino Canonico 3, alle 19.30. È uno degli incontri culturali tenuti in Villa, a cui si accede solo su invito e previa prenotazione. Info: 3397071441

Jesi – Al via alle 20 al Circolo Cittadino di Jesi gli incontri “OperaDinner” un insolito invito a cena intorno ai titoli del cartellone della 56^ Stagione Lirica di Tradizione del Teatro Pergolesi. Il primo appuntamento è con l’OperaDinner “A cena con Fiordiligi e Dorabella”, incontro tra teatro e buon cibo dedicato al “Così fan tutte” di Wolfgang Amadeus Mozart. Performance + cena al tavolo € 25 a persona. Info e biglietti: Biglietteria del Teatro Pergolesi – 0731 206888 – [email protected]

SABATO 7 OTTOBRE

Muccia e Montecavallo – Nuovo weekend all’insegna del tartufo sabato 7 e domenica 8 ottobre. Saranno la trota e il ciauscolo gli alleati del gusto nel prossimo fine settimana della Marca di Camerino. A Muccia, sabato pomeriggio, a partire dalle 17, il piazzale delle scuole si trasformerà in un’arena dei sapori con appetitosi street food accompagnati dallo Spritz made in Marca, con prodotti tipici quali Varnelli e i pregiati vini della cantina Coppacchioli Tattini. Domenica, a Montecavallo, sempre alle 17, andrà in scena il pregiato salume a pasta morbida raccontato da uno degli ultimi norcini storici ancora in attività.

Sant’Angelo in Pontano – Il Festival Storie ospita a Sant’Angelo in Pontano il popolare attore e comico Piero Massimo Macchini, protagonista dello spettacolo “Scena muta”. L’evento si svolgerà alle 21.30, al teatro Angeletti. Biglietti a 12 euro (intero) e 8 euro (under 14); prenotazioni ai numeri 0734.632800, 0734.710026, 348.2423174 (whatsapp).

Ancona – Sarà la musica il filo conduttore della Notte Bianca 2023 di Ancona: tutte le piazze avranno il colore di un particolare genere musicale, dal rock, al folk, al jazz. Il programma, prevede iniziative in tutto il centro della città. Attorno a questa varietà musicale che animerà tutto il centro di Ancona si svilupperanno le proposte dei commercianti, i mercatini, piccoli spettacoli e iniziative diffuse dedicate ai bambini e alle famiglie. Il programma

Sant’Angelo in Vado – Si alza il sipario sulla 60^ Mostra Nazionale del Tartufo Bianco di Sant’Angelo in Vado, che da questo weekend, sabato 7 e domenica 8, invaderà l’antico territorio della Massa Trabaria per tutto il mese di ottobre. Un’edizione storica con una full immersion nel magico mondo del tartufo attraverso un ricco calendario di appuntamenti, enogastronomia, grandi ospiti, talk show, premi, mostre, laboratori, musica, spettacoli e motoraduno internazionale. Domenica sarà consegnato il Tartufo d’Oro allo chef Mauro Uliassi. Il programma

San Benedetto del Tronto – Alle 21 al Teatro Concordia, Massimo Bonechi, Riccardo Goretti e Giorgio Rossi presentano Gli ultimi giorni di Pompeo di Andrea Pazienza, uno spettacolo nato da un’idea di Riccardo Goretti e scritto con l’amichevole consulenza di Marina Comandini in Pazienza, prodotto da Sosta Palmizi in omaggio al grande artista nato a San Benedetto del Tronto Informazioni: AMAT tel. 071/2072439 amatmarche.net, teatriinvisibili.wordpress.com

Jesi e Senigallia – Torna la Giornata del Contemporaneo con ingressi gratuiti a mostre e musei. A Jesi a Palazzo Bisaccioni – Fondazionecrj l’ingresso al museo sarà come al solito gratuito per tutto il giorno. Dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.30 la mostra “Kamimura Kazuo. Il segno dei Sensi”. Anche il Comune di Senigallia aderisce con quattro eventi espositivi: dalle 15 alle 20 i visitatori avranno la possibilità di accedere alle quattro mostre allestite negli spazi di Palazzo del Duca e Palazzetto Baviera.

DOMENICA 8 OTTOBRE

Tolentino – Un dialogo che diventa musica e si trasforma in poesia, dove le parole accompagnano una storia d’amore lunga cinquant’anni. Alle 18 va in scena al Politeama di Tolentino Dialogo – Concerto Dialogato, uno spettacolo della Compagnia della Rancia. Un “fiume in piena” di emozioni, dialoghi che sono pura poesia, raffinati movimenti coreografici e una regia delicata come una carezza. Biglietti a partire da 16 euro disponibili al Botteghino del Politeama, aperto dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20 e da tre ore prima di ciascun spettacolo, online all’indirizzo https://www.politeama.org/biglietti/ Politeama|Corso Garibaldi, 80|62029 Tolentino (MC)|T.+39 0733 968043|

Potenza Picena – A Potenza Picena alle 18:30 alla Cappella della Congrega dei Contadini il MugelliniFestival ospiterà una delle 3 date italiane del tour internazionale di Luca Stricagnoli. Tickets 10 euro acquistabile sul circuito Ciaotickets! – riduzioni studenti e over 65 – omaggio under 14

Cantiano – Torna “Cantiano Fiera Cavalli” l’8 e il 15 ottobre. La manifestazione è dedicata al Cavallo del Catria e a un territorio di grande suggestione. Sarà ospitata nel Centro Ippico La Badia. Il programma

Gola del Furlo – “Furlo Jones”: arriva l’avventura per vivere la Riserva da ricercatori domenica 8 ottobre dalle ore 9. L’iniziativa è gratuita con prenotazione obbligatoria al numero verde 800028800. Mail: [email protected].

***

Inizia la stagione autunnale con le riaperture delle disco nelle Marche, dopo che gli ultimi ombrelloni si sono chiusi

Venerdì 6 ottobre

Alla Serra di Civitanova stasera inaugurazione Winter Season 2023-2024 con il venerdì intitolato “La Serra va a 2000”. Si parte dalla cena spettacolo con l’energia e il ritmo dei Live Revolution

Band. Dopo il dinner, “Duemilamashup” con Oyadi dj, talentuosa dj consigliata nientemeno che da Albertino. Resident in consolle dj Fabrizio Breviglieri. Domani “Good Times”, Oriano ed Alessandrino, con la cena divertente, dopocena in consolle dj Gianluca J. Domenica “Il cielo in una stanza”, il pranzo in Serra, un’esperienza di emozioni.

Al Nyx Club di Ancona Afrocircus, la migliore musica afro in circolazione. Opening party stagione 2023 / 2024. Dj’s: Mastro – Alpha – Diego e Jack. Domani Move It, la serata con musica reggaeton, hit e urban. Dj’s: Antony Momoy e Mat. Special guest: Dj Gorilla.

Il Sottovento di Numana inaugura il nuovo format del venerdì sera. Dj resident: Francesco Luv. Domani cena spettacolo e dopocena con lo staff Movimenti Notturni. Domenica invece aperitivo, cena e dopocena, balli latini e non solo con il team Kasino Latino.

Sabato 7 ottobre

Domani inaugurazione anche per il Donoma Club di Civitanova con Señorita, il party dedicato alla musica più caliente del momento.