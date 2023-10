di Mauro Giustozzi

Cambia volto corso Cairoli con un nuovo look “stagionale” proprio nel momento in cui si segnalano anche aperture di nuove attività commerciali (due sono riaperture di negozi, tra cui uno storico).

Ma partiamo dall’addobbo autunnale che in questi giorni compare accanto ai negozi dell’antico borgo del capoluogo.

Diversi mesi fa era partita l’iniziativa adottata dai commercianti della zona di abbellire e dare colore ai muri che si trovano in prossimità degli esercizi di vendita con l’apposizione di tappetini pieni di fiori e colori, in quel caso primaverili-estivi. Adesso che è alle porte l’autunno-inverno ecco che corso Cairoli cambia colore e le decorazioni assumono l’aspetto tipico di queste stagioni col prevalere di foglie ingiallite o rossicce.

In più, stavolta, all’interno di ogni composizione floreale è stata inserita una frase diversa e celebre per ogni negozio.

In una di queste si legge “Come invecchiano meravigliosamente le foglie. Come sono pieni di luci e colori i loro ultimi giorni” tratto da una poesia dello statunitense John Burroughs e così via per ogni attività commerciale di corso Cairoli. Che sta vivendo un momento di ripresa dopo aver accusato la chiusura di diversi negozi nei mesi scorsi.

Un’inaugurazione il 4 ottobre, un’apertura prevista per domani ed una terza attività che nelle prossime settimane vedrà la luce. Segnali di ripresa per il commercio del borgo storico della città, che si rianima grazie anche al certosino lavoro che viene svolto dagli stessi operatori commerciali attraverso numerose iniziative per vivacizzare una delle zone storiche del capoluogo. Su cui anche l’amministrazione comunale ha molto investito sinora, con il progetto del centro commerciale naturale che ha portato al restyling ed abbellimento estetico di corso Cairoli e di diverse attività che hanno aderito al bando regionale per ristrutturare e migliorare i propri negozi.

La riapertura scaglionata di più attività indica che l’attrattività del luogo e la frequentazione elevata di persone incoraggia questa fase di ripresa del commercio rispetto ad altre zone di Macerata che invece vedono l’abbassarsi delle saracinesche.

«Quando aprono nuovi negozi non possiamo che essere contenti tutti perché indica che c’è voglia di investire in questa zona e che ci sono potenzialità importanti, c’è fiducia di poter fare affari nonostante il momento delicato che si vive a livello economico, sia noi che le famiglie – dicono Franca Ercoli e Chiara Castellani, portavoci degli esercenti di corso Cairoli – nei giorni scorsi c’è stata l’inaugurazione del negozio “Era Ora”, che si trova in via Carducci, una traversa di corso Cairoli, una rosticceria di pesce attiva da molti anni che ha cambiato gestione con una coppia, Tania e Marco, che proseguiranno nella stessa attività che era stata chiusa. Sabato prossimo, invece, tornerà ad avere vita quella storica insegna “Pane” che troneggia sul corso, attività legata ad Ivo Tamburrini, figlio di Ada e di Alberto Tamburrini, panificio di corso Cairoli che era aperto dal 1944 e che ha chiuso lo scorso gennaio. Anche in questo caso si proseguirà nella vendita di pane, pizza, pasticceria e dolci come è sempre stato, nel solco della tradizione e questo è un aspetto pure molto importante perché chi lo gestirà ha voluto continuare nel solco vincente dei predecessori».

Ma non finisce qui perché la vivacità commerciale delle Casette è tale e tanta che nelle prossime settimane arriverà una terza apertura di un negozio di pizza al taglio e da asporto, anche in questo caso si tratta di rilevare e riaprire una medesima attività commerciale ora chiusa che si trova nella parte iniziale del borgo che si affaccia sullo Sferisterio. Commercianti delle Casette che sono un vulcano di iniziative e si stanno già proiettando verso le prossime festività, la prima delle quali legata ad Halloween a fine mese. «Faremo delle postazioni dedicate ai bambini a cui forniremo dei pennarelli a colori e dei sacchetti su cui loro faranno un disegno legato ad Halloween poi passeranno nei negozi e noi glieli riempiremo con caramelle e dolci come vuole la tradizione di questa festa – racconta Franca Ercoli – oltre a dei buoni sconto dedicati alle loro famiglie per fare acquisti nei negozi. Stiamo già lavorando alle iniziative per il Natale e anche per il San Valentino 2024. C’è una collaborazione importante con l’associazione Le Casette per trovare un terreno comune per realizzare in futuro eventi assieme».