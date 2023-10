Sequestrati circa sei chili di sostanze stupefacenti (hashish, marijuana e cocaina) e 15 piante di cannabis, due arresti e dodici denunciati, segnalati alla Prefettura 24 assuntori, sorpresi con una modica quantità di droga. Ma anche costante controllo economico del territorio e lotta agli stupefacenti, al caro carburanti, al commercio di prodotti recanti marchi contraffatti o insicuri per la salute pubblica nonché, più in generale, all’abusivismo commerciale.

L’estate da poco conclusa è stata caratterizzata da una intensificazione delle attività svolte dai finanzieri del Comando Provinciale di Macerata, diretti dal colonnello Ferdinando Falco, il rinforzo di quattro militari assegnati nell’ambito del piano per il potenziamento dei servizi di vigilanza estiva. L’attività in questione si è sviluppata su tutto il territorio provinciale, con particolare attenzione riservata alle stazioni ferroviarie, alle fermate dei mezzi di trasporto, ai luoghi di aggregazione e al tratto costiero, che essendo le zone più movimentate rappresentano quelle più esposte al rischio di criminalità.

Nel periodo in questione notevole è stata anche l’attenzione avuta nel prevenire e reprimere i traffici illeciti in genere, con particolare riguardo al settore dell’abusivismo commerciale, della sicurezza prodotti e del commercio di articoli contraffatti, a tutela dei consumatori.

Il dettaglio di queste attività è stato di quattro interventi in materia di marchi contraffatti, con 269 articoli sequestrati e quattro persone denunciate, dieci interventi in materia di sicurezza prodotti, con 17.084 articoli sequestrati e dieci persone segnalate alla locale Camera di Commercio, 15 interventi in materia di abusivismo commerciale, con 10.721 articoli sequestrati e 15 persone segnalate alla competente Autorità comunale.

Per quanto riguarda le attività svolte in materia di prezzi dei carburanti praticati al consumo, i finanzieri maceratesi hanno effettuato 28 controlli nei distributori stradali, finalizzati alla verifica del rispetto delle previste comunicazioni al portale Osservaprezzi Carburanti, della corrispondenza dei prezzi praticati alla pompa rispetto a quelli riportati sui cartelli esposti e dell’esposizione del prezzo medio regionale, introdotto dal Governo a far data dal 1° agosto 2023 per contrastare le speculazioni, migliorare la concorrenza e far abbassare i prezzi. Le irregolarità riscontrate sono state in tutto 22 in 14 distributori, di cui 13 per l’omessa comunicazione al portale Osservaprezzi Carburanti, 7 per la mancata o incompleta esposizione dei prezzi e 2 per l’irregolare tenuta del registro di carico e scarico dei carburanti.