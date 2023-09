di Stefano Fabrizi

Ancora un fine settimana con tanti appuntamenti. In primo piano le sagre dell’uva. Riflettori sulle Muse di Ancona con il coreografo Silvestrini che firma Il flauto magico. A Monte San Giusto la festa dei Clown e negli atenei marchigiani si celebra con un fiorire di iniziative la Notte dei Ricercatori

VENERDI’ 29 SETTEMBRE

Montecassiano – Autunno, tempo di vendemmia nelle campagne e di feste nei borghi! Dal 29 settembre al 1° ottobre, a Montecassiano, si perpetua la golosa usanza della preparazione dei “Sughitti”, una leccornia a base di mais, noci e mosto d’uva che celebrano il frutto del lavoro dei campi e le tradizioni più autentiche. Il programma

Tolentino – Alle 21,15 al teatro Politeama di Tolentino Eleonora Strino (chitarra/voce) e Francesca Tandoi (pianoforte/voce) Duo. Due musiciste eccezionali, due leader, due stelle nascenti del jazz internazionale si incontrano e danno vita ad un duo esplosivo. Info: www.politeama.org

Monte San Giusto – Clown&Clown Festival – Festival Internazionale di Clownerie e Clown-terapia si svolge a Monte San Giusto, la “Città del Sorriso, dal 24 settembre al 1° ottobre 2023”. Venerdì 29 settembre iniziano gli spettacoli con la compagnia Baccalà e il suo “Pss Pss”. Sabato e domenica sono in programma i grandi eventi con tanti ospiti, tra i quali il clown argentino Loco Brusca, attivo da oltre 30 anni con prestigiose collaborazioni, Natasha Stefanenko, il poeta e scrittore Giò Evan, la vincitrice di The Voice Kids Melissa Agliottone e il Cav. Mattia Villardita, lo Spiderman che visita i bambini negli ospedali. Info: www.clowneclown.org

Sharper Night – Iniziative dedicate alla notte dei ricercatori a Unimc, Unicam e alla Politecnica delle Marche

Cupramontana – Da giovedì 28 dettembre a domenica 1° ottobre, Cupramontana festeggia l’86ª edizione della Sagra dell’Uva, uno degli eventi più attesi dell’anno. Quattro serate di concerti, spettacoli e musica dal vivo in Piazza Cavour: giovedì 28 Settembre 2023 – 21:30 Cover band “Ma che musica…Raffaella Carrà”; venerdì 29 Settembre 2023 – 21:30 Mudimbi, 22:30 Pop X Plays Anal House e 24:00 DJ Set di Cosmo; sabato 30 Settembre 2023 – 21:30 Enrico Capuano, 22:30 i Sud Sound System; domenica 1 Ottobre 2023 – 17:30 Gianluca Impastato, 19 I Cugini di Campagna. Info: https://www.sagradelluvacupramontana.it/

Loreto – Ricorre il 25° anniversario del gemellaggio Santa Casa di Loreto e Santa Grotta di Nazareth: eventi previsti il 29 e 30 settembre. Il programma

Corinaldo – Corinaldo per tre giorni piccola capitale della fotografia con il festival Corinaldo Photos 2023 dal 29 settembre e domenica 1° ottobre (ore 11) la premiazione del Concorso Mario Carafòli. Il programma

Jesi – “Estrema come la poesia”: dal 29 settembre al 1° ottobre a Jesi torna Similitudini Festival. Numerose le novità della manifestazione giunta alla VII edizione, a partire dal lancio della nuova rivista Come. E poi artisti di fama nazionale del calibro di Roberto Mercadini, Dany Zenobi, Paolo Mazzanti, Andrea Mazzanti e Giulia Ananìa. Il programma

Ancona – La Stagione Lirica di Ancona 2023 al Teatro delle Muse “Franco Corelli” si apre oggi 29 settembre alle 20.30 con replica domenica 1 ottobre alle16.30 con Il flauto magico (Die Zauberflöte) Singspiel in due atti, libretto di Emanuel Schikaneder, musica di Wolfgang Amadeus Mozart, direttore Giuseppe Montesano, regia Luca Silvestrini, scene Lucio Diana, costumi Stefania Cempini. Info: biglietteria Teatro delle Muse 071 52525 [email protected]

Genga – Il 28 settembre ricorre il bicentenario dell’elezione al soglio pontificio di Leone XII, al secolo Annibale della Genga (Genga, 2 agosto 1760 – Roma, 10 febbraio 1829) Papa dal 1823 al 1829. Per la commemorazione del bicentenario sono in programma una serie di iniziative, ieri a Roma e oggi a Genga, paese natale di Papa Leone XII. La giornata celebrativa a Genga si aprirà alle 11:30 con la Santa Messa, nel suggestivo Tempio neoclassico incastonato nella montagna. Nel pomeriggio, alle 17 nella sede del Comune di Genga, si terrà la seconda ed ultima sessione del Convegno internazionale “Ripensare la Restaurazione. Bilanci e prospettive del pontificato di Leone XII”.

SABATO 30 SETTEMBRE

Macerata – Proseguono le iniziative del Festival of the Humanities proposto da Unimc. Il programma completo

Ripe San Ginesio – Pittori in gara per le etichette del celebre vino cotto locale. Ospiti Edoardo Raspelli e Francesca Buonaccorso. L’appuntamento aperto a tutti a partire dalle 16.30 in largo della Repubblica a Ripe San Ginesio.

Fabriano – Alle 21 al Teatro Gentile di Fabriano Frankenstein (A Love Story) di Motus, uno dei gruppi più amati e seguiti a livello internazionale, ideato e diretto da Daniela Nicolò ed Enrico Casagrande, con Silvia Calderoni, Alexia Sarantopoulou ed Enrico Casagrande, drammaturgia di Ilenia Caleo. Info: www.amatmarche.net

Grottammare – Alle 21 al Tetro delle Energie di Grottammare Pluto per la rassegna di teatri Invisibili di e con Gabriele Carli, Giulia Gallo, Giovanni Guerrieri, Enzo Illiano. Info: www.amatmarche.net

Pesaro – Allo Spazio Bianco della Fondazione Pescheria inaugura sabato 30 settembre alle 18:30 una doppia personale dedicata ad Alessandro Mazzoli e Michele Palma. Il progetto espositivo mette in luce le potenzialità poetiche ed estetiche delle opere dei due artisti che si offrono al pubblico in forma di dialogo. Le opere di ciascun artista sono proposte in coppia, accompagnate da alcuni frammenti poetici di Paola Pampalone che completano idealmente il “dialogo” che intercorre tra esse. Info: www.fondazionepescheria.it

DOMENICA 1° OTTOBRE

Tolentino – Alle 17 al Teatro Vaccaj di Tolentino Federico e Wanda in Amore, riciclo e fantasia in una favola sul tetto della Compagnia della Rancia / RanciaVerdeBlu. Info: www.compagniadellarancia.it

Treia – La musica è pronta a prendere il controllo del Country Club RibHaus di Santa Maria in Selva frazione di Treia a partire dalla 15, quando la Festa della Musica farà vibrare le corde dell’anima di tutti gli appassionati. L’ evento è realizzato in collaborazione con Uanaghena Bar Teatro e con il contributo del Comune di Macerata.

Ancona – Per scoprire il gusto di vivere una giornata all’insegna dello sport, dell’amicizia e del divertimento, o conoscere e approcciarsi a discipline diverse, appuntamento in piazza Pertini con “Ancona in Sport” più di 20 discipline protagoniste in un unica piazza dalle 10 alle 18.

Monsano – A Monsano un trekking urbano interattivo con narrazione in cuffia che permetterà ai monsanesi e ai visitatori del paese di passeggiare per le vie del borgo storico ascoltando la musica, i suoni evocativi e i racconti che ricostruiscono la storia e le tradizioni della comunità. L’iniziativa si svolgerà partendo da piazza Matteotti e sarà divisa in due sessioni: la mattina dalle 10 alle 12 e il pomeriggio dalle 17 alle 19 e sarà allietata da aperitivi offerti dall’amministrazione comunale.

San Lorenzo in Campo – Per la seconda tappa del XVII° edizione di “Castelli d’Aria: itinerari organistici nella val Metauro e Cesano”, l’appuntamento è nel bellissimo borgo di San Lorenzo in Campo. Il secondo concerto della rassegna itinerante sarà presso la Pieve di San Biagio, nel pieno centro della bella località della val Cesano, alle ore 18.15. Alle 17 l’appuntamento è al teatro ‘Mario Tiberini’, dove il dott. Luca Cangini terrà una conferenza dal titolo: “Adeguamento o annichilimento?”

Città di Vallefoglia – Alle 17 a Talacchio, nella Chiesa di San Michele Arcangelo, il coro de “I Cantori della Città Futura” presentano il Gran Galà di Musica Sacra.

