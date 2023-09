L’arrivo dell’autunno porta a Montecassiano uno degli appuntamenti più attesi che celebra la tradizione e i sapori tipici di questa stagione. È la Sagra dei Sughitti, sagra che porta a tavola i dolci tipici del borgo medievale, insigniti, poche settimane fa, del riconoscimento Deco, ovvero di prodotto di Denominazione comunale di origine. Per la gustosa polenta preparata con mosto, farina di granoturco e noci il marchio rappresenta l’attestazione del significato culturale che il prodotto porta con sé e del suo legame storico con il territorio. Tra l’altro grazie al costante impegno della Pro loco guidata dal presidente Fiorenzo Pergolesi, quest’anno la “Sagra dei Sughitti” (arrivata alla 48^ edizione) è stata insignita, dall’Unpli Nazionale del marchio sagra di Qualità e la premiazione ufficiale ci sarà sabato alle 16 nella chiesa di San Marco.

L’appuntamento allora è per questo fine settimana, da venerdì a domenica, con mercatini, mostre, danza, musica, animazione e, naturalmente, cucina tipica. Si inizia venerdì alle 19 con “Venite a scoprire la nostra vigna” in piazza Unità d’Italia e l’inaugurazione della mostra di pittura di Teresita Sgolacchia nella chiesa di San Marco, poi dalle 20 aprirà la Taverna della Vendemmia al piazzale delle Clarisse con “A cena co’ lo lesso”, con lo spettacolo di stornelli (da sabato apriranno anche la Zanda locanda dei sughitti nella piazzetta Scaramuccia e la cantina di Egle in via Mattatoio). Sabato dalle 15 la blogger di TrippAdvisor inizierà un tour per il borgo e alla stessa ora prenderà il via la “Fiera d’autunno” con bancarelle di artigianato, hobbistica e prodotti tipici. Poi alle 17, grazie alla collaborazione con Gran Tour delle Marche by Tipicità il chiostro degli Agostiniani ospiterà lo “Show cooking Sughit… Parade! Assaggi d’autore che non ti aspetti” presentato da Roberta Morise (per partecipare è necessaria la prenotazione al 320.7404643). Gli appuntamenti proseguiranno anche nel dopocena.

Domenica invece si inizia alle 7.30 del mattino con la 31^ Marcialonga della solidarietà” a cura della Polisportiva Atletica Montecassiano al piazzale Kelebia, poi dalle 9 ripartono i mercatini della Fiera d’autunno. Alle 12 apriranno le taverne e il pomeriggio proseguirà con l’animazione per bambini (alle 15 nel piazzale del Girone), dalle 15.30 le vie del borgo si animeranno con la partenza dei carri allegorici e l’esibizione dei gruppi folkloristici Martinicchia, La Cocolla de Mojà e Li Pistacoppi, dalle 16 invece inizierà il suo giro il carretto del nuovo “Gelato ai Sughitti”, mentre in piazza Unità d’Italia torna “Venite a scoprire la nostra vigna” con l’apertura di stand gastronomici (frittelle di polenta, castagne, sughitti e vino cotto). Per chi è interessato a imparare i passi base dei balli popolari invece è previsto un laboratorio ad hoc “Dal saltarello al balfolk” dalle 16.30 alle 18.30 nella piazzetta Scaramuccia, da non perdere poi l’appuntamento alle 17 in piazza Unità d’Italia con la Rievocazione della vendemmia con gruppi folkloristici.

Solo per domenica, per consentire spostamenti più agevoli, ci saranno navette ogni mezz’ora dalle 14 alle 23 dalla zona industriale Villa Mattei (viale dei Mori e piazzale via Grazia Deledda) e Porta Cesare Battisti Montecassiano. Da venerdì a domenica, inoltre, in piazza XX Settembre ci sarà l’angolo foto e una marguttiana con i disegni realizzati dai bambini dei nidi di Montecassiano e Sambucheto, mentre gli addobbi sono realizzati dal Cif, centro italiano femminile. Ma la Sagra dei Sughitti quest’anno coincide anche con la Festa nazionale del Plein air (dal 29 settembre al 1° ottobre), il raduno camper diffuso nei borghi d’Italia di qualità, organizzata dall’Associazione dei Paesi Bandiera Arancione e dalla rivista PleinAir. I camperisti che sceglieranno Montecassiano come meta per festeggiare l’appuntamento avranno l’occasione non solo di conoscere un borgo suggestivo (per chi non c’è già stato), ma anche di partecipare ai numerosi eventi organizzati in occasione della Sagra e provare il dolce tipico montecassianese. I partecipanti (ne sono attesi un centinaio) saranno salutati dal sindaco Leonardo Catena sabato 30 alle 11 nel chiostro degli Agostiniani, a seguire un aperitivo e la consegna a tutti di una borsa di benvenuto.