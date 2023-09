di Luca Patrassi

Un conto da ottanta euro da pagare dopo alcune ore passate al bar pasticceria Gazzani a bere e a mangiare in assoluto relax. Al momento del conto la fuga con inseguimento, il tentativo di aggressione del titolare e l’arrivo finale della polizia. Protagonista una coppia, un uomo e una donna, che era arrivata da Gazzani, in via Dante Alighieri, verso le 13 ed è rimasta a lungo a gustare i prodotti gastronomici e quelli del bar-pasticceria. Il tutto fin verso le 17.

La donna, che era arrivata dopo di lui, si era già alzata per andarsene e la mossa aveva già attirato l’attenzione dei dipendenti del celebre locale civitanovese che stavano monitorando la situazione. Poi lo scatto: l’uomo è scappato, subito inseguito da alcuni dipendenti. Vista preclusa la via di fuga, l’uomo, ha detto che stava andando verso un bancomat per prelevare i soldi visto che era rimasto senza e, per essere più credibile, ha lasciato una carta di identità – di un cittadino belga di 54 anni – in mano agli inseguitori. Poi è scappato nuovamente, ed è stato raggiunto da Franco Gazzani in scooter.

E’ proprio l’imprenditore civitanovese, ex presidente della Fondazione Carima, a raccontare l’epilogo: «Sono riuscito a raggiungerlo, ho chiamato la polizia e l’uomo ha pensato, male, di potermi intimorire sul piano fisico. Ha cercato di aggredirmi, di darmi un pugno, poi è riuscito a prendere il largo di nuovo. L’auto della polizia è arrivata ma non sono riusciti a trovarlo. Ci sono le telecamere del negozio che hanno ripreso la coppia sui tavoli esterni del bar. I poliziotti hanno raccolto le testimonianze dei miei collaboratori e preso in consegna la carta di identità: adesso vediamo se si riesce a risalire alla loro identità». Restano l’amarezza per il conto non pagato e la rabbia per un gesto incivile che sembra stia facendo proseliti stante le segnalazioni in crescita.