di Laura Boccanera

Cenano al ristorante e scappano prima di pagare, ma le telecamere registrano tutto. Ha le ore contate il gruppetto di 5 persone, di cui due minori, che lunedì sera ha mangiato a sbafo all’Osteria della Mal’ora in pieno centro a Civitanova, scappando in auto senza pagare un conto da 275,50 euro.

E infatti, sapendo di non dover mettere mano al portafoglio, anche nella scelta del menù non avevano badato a spese: carne tomahawk, filetti, bottiglia di vino rosso da 38 euro, dessert. Ma ad inquadrare la loro fuga repentina e l’auto che in retromarcia carica tutti e se ne va sgommando sono state le telecamere di videosorveglianza del locale, un investimento che la titolare ha fatto dopo diversi episodi simili. E dopo quanto accaduto lunedì ha messo anche sui social le immagini che riprendono il gruppetto in fuga.

«Erano italiani, del Lazio, gente che non è di qua – racconta Claudia Canestrari – sono arrivati alle 20.10 e alle 21.38 sono scappati. Dalle telecamere abbiamo potuto ricostruire tutti i loro movimenti. C’erano due ragazze anche abbastanza vistose e un uomo assieme a due minori. Sono arrivati e si vede che una delle due ragazze guarda verso la telecamera, poi scelgono il tavolo esterno più lontano dall’ingresso, quello in fondo. Mangiano selezionando dal menù piatti costosi ed elaborati, carne tomahawk, filetti, bibite varie, vino rosso e poi si vede l’uomo che per primo si alza insieme ai ragazzini e va a prendere l’auto che arriva in retromarcia. Ha fatto salire prima la bionda e poi la ragazza mora e sono partiti sgommando. Mi hanno avvisata subito alcuni clienti abituali che hanno assistito alla scena».

La polizia sarebbe però già sulle loro tracce e in grado di identificarli: oltre alle immagini infatti, il tam tam mediatico con il post sui social ha permesso ai colleghi e conoscenti della titolare di riconoscerli. «Non mi interessa tanto recuperare la cifra, anzi se salderanno il dovuto porterò a cena i miei dipendenti perché comunque sono stati i primi a rimanerci male, ma è per il gesto – conclude Canestrari – Non deve passare il messaggio che resti impunito se non paghi al ristorante. Abbiamo messo le telecamere proprio perché in 4 anni di attività, di cui 2 col Covid, abbiamo già avuto 3 episodi come questo. Ho voluto anche mettere in guardia i miei colleghi onde evitare ripetessero lo stesso copione».