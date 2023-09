Il calzaturificio Bimar di Morrovalle ha festeggiato il 40esimo anniversario di attività con una cena a Villa Giustozzi di Pollenza, dove i titolari Vittorio Biancucci e Loretta Pantanetti hanno voluto riunire i loro dipendenti e collaboratori più stretti. «Viviamo un periodo difficile ma ci tenevo a ringraziare la mia famiglia, cioè tutti quelli che hanno lavorato con impegno alla Bimar e l’hanno fatta crescere» ha dichiarato Biancucci.

L’azienda a conduzione familiare ha aperto i battenti il 10 settembre 1983 a Montecosaro, per poi spostarsi definitivamente a Morrovalle una volta consolidata l’attività e per la conseguente necessità di occupare uno spazio più grande. «I ricordi sono moltissimi, a quei tempi si apriva un’attività non per denaro ma per il desiderio di lavorare in proprio, si pensava solo a lavorare bene e in modo onesto – ha detto il titolare di Bimar -. Mio padre Attilio mi ha insegnato che potevo fare qualsiasi cosa ma che avrei dovuto metterci tutto l’impegno e la determinazione possibile».

Dalla sapienza e manualità artigianale all’industrializzazione del prodotto, il fondatore della Bimar svela il segreto del successo: «Io sono amante dei macchinari e dell’innovazione, la mia curiosità mi spingeva a chiedermi come potesse venire fuori un prodotto finito, volevo sapere da dove si iniziava e conoscere tutti i passaggi per arrivare alla fine della produzione, sempre con tanta passione. Ho deciso fin da subito che avrei fatto la lavorazione completa di ogni tipo di scarpa sempre garantendo l’alta qualità. Gli inizi sono stati duri, il giorno e la notte si confondevano ma la voglia di andare avanti era tanta. Mi hanno anche offerto un posto da responsabile ma io ho voluto fermarmi qui nel mio territorio, ero soddisfatto così».

Tante le collaborazioni prestigiose per la produzione di scarpe in conto terzi, ma il caposaldo dell’attività è sempre stata la famiglia insieme ai collaboratori. «Fondamentale la presenza di mia moglie Loretta che mi ha sempre sostenuto ed incoraggiato e anche di mio cognato Rinaldo che mi ha affiancato e accompagnato in tutte le lavorazioni diventando responsabile di produzione – ha raccontato il titolare -. La soddisfazione più grande però l’ho avuta quando mia figlia Marzia ha scelto di affiancarmi nella gestione dell’azienda circa 16 anni fa. Lei è cresciuta in quest’azienda respirando e facendo suo lo spirito di sacrificio, la determinazione e la dedizione che l’attività richiede. I nostri dipendenti sono sempre stati per noi una famiglia e abbiamo cercato di fare in modo che lo percepissero».

La Bimar ad oggi segue tutte le fasi di lavorazione: dal disegno, alla prototipia, alla ricerca dei materiali per alcuni clienti, fino all’industrializzazione, alla produzione e alla logistica, collaborando per brand di alto livello. L’azienda è cresciuta puntando sulla qualità del prodotto e facendo dell’eccellenza artigianale la sua missione, pronta ad affrontare con entusiasmo le nuove sfide e nuovi progetti.

Bimar di Biancucci Vittorio & C. SAS è in via Giuseppe Verdi, 150 a Morrovalle. Visitate il sito ufficiale (attualmente in restyling) www.calzaturificiobimar.com

(Articolo promoredazionale)