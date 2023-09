Il 10 settembre a Tolentino si festeggia San Nicola e il sabato successivo alla festa del Santo chi si reca nel Cappellone del Santuario può ricevere l’indulgenza plenaria. La tradizione si rinnoverà anche quest’anno, con le messe in programma tra sabato e domenica, che rappresenteranno il culmine dei festeggiamenti patronali. La cerimonia di apertura del “Perdono di San Nicola” è in programma sabato mattina alle 11, ma saranno diversi gli appuntamenti durante tutto il fine settimana, che sarà chiuso dalla processione di domenica (ore 17.45) e dalla messa presieduta da Robert Prevost, cardinale americano, prefetto del dicastero per i vescovi, in programma per le 19.

La storia del Perdono risale a papa Bonifacio IX, che la mise nero su bianco con la bolla “Splendor paternae gloriae” del 1 gennaio 1390, come è riportato dalle cronache di Gaetano Moroni nel “Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica: da San Pietro sino ai nostri giorni”, edito nel 1856: «Bonifacio IX con una bolla, concesse l’indulgenza plenaria nella domenica dentro l’ottava della festa del santo (dunque si celebrava prima della canonizzazione di Eugenio IV), indulgenza che veniva anche accordata a chi visitava la Porziuncola, onore confermato anche da altri Papi». L’indulgenza, applicabile per sé o per i defunti, richiede di osservare alcune condizioni fissate dalla Chiesa: la confessione sacramentale, la partecipazione alla santa Messa, la professione di fede, la recita del Padre nostro, la preghiera secondo le intenzioni del papa e l’impegno a seguire un cammino di conversione cristiana.

Oltre alle celebrazioni religiose, però, ci sono anche i festeggiamenti laici, già iniziati nei giorni scorsi tra spettacoli, mostre e arte. Il clou, anche in questo caso, arriverà nel weekend: sabato sera torna la rievocazione storica sul Ponte del Diavolo, mentre domenica la protagonista sarà la tradizionale fiera di San Nicola, che confluirà, nella serata (ore 21.30), nel concerto dell’orchestra di fiati Giuseppe Verdi in piazza della Libertà. A seguire estrazione della tombola, alla Basilica di San Nicola tradizionale pesca di beneficenza e in zona Sticchi luna park con varie attrazioni.