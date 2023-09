Presentato questa mattina il cartellone per i festeggiamenti in onore del co-patrono di Tolentino, San Nicola. Un palinsesto ricchissimo che prevede appuntamenti civili e religiosi ogni giorno, da oggi al 17 settembre. «Come vuole la tradizione, ci apprestiamo a vivere due settimane dense di eventi, ma soprattutto di altri significati ispirati dal nostro taumaturgo San Nicola – sottolinea il sindaco Mauro Sclavi -. Vogliamo ringraziare innanzitutto la Comunità agostiniana e il priore per averci consentito ancora una volta, collaborando in sinergia, di predisporre un ricco programma di eventi religiosi e civili». Il programma religioso. Diverse le messe solenni celebrate nella Basilica sia il 10 settembre, giornata in cui la città accoglierà per la prima volta il vescovo di Tolentino Rolandas Makrickas, occasione dove sarà presente anche il vescovo della diocesi di Macerata Nazzareno Marconi, sia nella domenica del Perdono, giornata in cui sfilerà la processione con Robert Prevost, prefetto del dicastero per i Vescovi.

«Un ringraziamento doveroso lo rivolgiamo – prosegue il sindaco – a tutte le associazioni che hanno dato il loro apporto collaborando fattivamente, organizzando un proprio evento che andrà ad arricchire una serie di proposte pensate per tutta la famiglia come ad esempio il premio “Cittadino dell’Anno”, come Rancia Verde Blu che presenta tre spettacoli di burattini o lo spettacolo presentato dalla compagnia “Le mezze Facce”». Come sempre le festività si chiuderanno con la tradizionale Fiera di San Nicola, allestita per le vie e le piazze del centro storico, con il concerto della banda cittadina che si presenta con la sua formazione più prestigiosa, il Concerto di Fiati “G. Verdi”, e la tombola la cui organizzazione sarà curata da Ricrea in collaborazione con la Pro Loco 2.0.

«Un ringraziamento va anche a tutti gli sponsor che sostengono le manifestazioni. Certamente – conclude il sindaco – avremo tante occasioni per vivere la nostra città con tanti momenti religiosi ma anche di grande festa e gioiosa aggregazione». Annunciata anche una chicca: venerdì il maestro pasticcere Roberto Cantolacqua presenterà un dolce di sua creazione dedicato a San Nicola da Tolentino. La prelibatezza si chiamerà: “Il sole di San Nicola”, poiché ispirato ad una immagine scattata nel cappellone della basilica dal celebre fotografo Maurizio Galimberti e facente parte della collezione di Alberto Marcelletti che ha messo a disposizione l’immagine per la realizzazione. D

all’8 al 17 settembre nei locali del convento sarà allestita la tradizionale pesca di beneficenza, luminarie per le vie e le piazze della città e Luna park in zona Sticchi. Il cartellone delle festività religiose e civili dedicate a San Nicola da Tolentino è stato presentato stamattina, oltre al sindaco Mauro Sclavi erano presenti padre Giustino Casciano padre provinciale degli Agostiniani, il presidente del Consiglio comunale Alessandro Massi Gentiloni Silverj, l’assessore alle Attività produttive Fabiano Gobbi, e l’assessora alle Politiche sociali Elena Lucaroni. Di seguito il link al cartellone degli eventi: https://www.comune.tolentino.mc.it/comunicati-cms/il-programma-delle-feste-di-san-nicola/

(Fra. Mar.)

​