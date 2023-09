La provincia di Macerata è quattordicesima in Italia per indice di sportività e seconda nel centro Italia. E’ il risultato dell’indagine pubblicata oggi dal Sole 24 Ore. La classifica vede Macerata prima nelle Marche. Seguono Ancona al 32° posto, Pesaro-Urbino al 33°, Fermo al 47° e Ascoli al 49°.

L’indice generale è l’esito di 32 indicatori. «I dati presi in esame – si legge nella nota metodologica delle giornale – riguardano, ad esempio, la pratica sportiva, i risultati di squadre e singoli atleti e atlete (suddivisi per discipline), l’investimento in infrastrutture, l’offerta in tema di turismo sportivo e alcuni aspetti sociali come quelli legati allo sport femminile, allo sport paralimpico e a quello dei bambini. Una fotografia che punta a misurare l’impatto della sportività sul benessere della popolazione locale.

In particolare gli indicatori che hanno premiato la provincia di Macerata sono il volley che la vede prima in Italia per la partecipazione a tornei nazionali e internazionali, la diffusione delle squadre nel territorio per cui è leader nel Paese, lo sport paralimpico in cui è seconda in Italia per società, discipline praticate e risultati ottenuti.

Infine la vedono terza in Italia le discipline associate, cioè quegli sport riconosciuti dal Coni ma meno diffusi come cricket, orientamento, bridge, scacchi e così via e quinta gli sport di squadra intesi come media dei punteggi degli indicatori di area.

Un buon risultato per un settore, quello appunto sportivo, che vede attivissime tante associazioni del territorio e sul quale diverse amministrazioni hanno puntato, in particolare il capoluogo. Macerata ha infatti inserito il logo di città dello sport persino nei cartelli d’ingresso alla città.

