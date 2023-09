Il presidente nazionale di Confartigianato Imprese Marco Granelli incontrerà le imprese locali. Sarà un’importante occasione di confronto e di ascolto quella che si terrà lunedì 11 settembre 2023 alle ore 18 presso l’auditorium della Confartigianato di Macerata (Piazzale Rodolfo Tambroni Armaroli, 1).

Un’assemblea pubblica per ribadire le ragioni delle imprese, un dibattito costruttivo con il presidente Granelli per ragionare sulle questioni di attualità e di vitale importanza per il tessuto produttivo: dalla Legge di Bilancio al Decreto Lavoro, ma anche la necessità di favorire l’ingresso nelle piccole imprese di collaboratori preparati per sostenere l’economia che è in affanno per mancanza di personale. Non mancheranno sicuramente spunti sullo sviluppo e sulle aspettative delle MPI per misure e riforme che alimentino la fiducia, gli investimenti e l’occupazione.

Nella regione più manifatturiera d’Italia per percentuale di addetti sul totale delle imprese (sono 127.153 le micro e piccole imprese delle Marche, pari al 99,4% del totale), verrà messo in luce il valore di imprenditori che sanno coniugare il patrimonio culturale e produttivo delle comunità e dei territori d’appartenenza con la spinta all’innovazione e all’utilizzo di tecnologie sempre più evolute per stare al passo con le esigenze del mercato. È possibile partecipare all’evento iscrivendosi sul sito www.confartigianatoimprese.org.