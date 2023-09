Dopo diverse proroghe, il prossimo 30 novembre le imprese dovranno restituire le somme inizialmente incluse nel credito d’imposta per gli investimenti aziendali in ricerca e sviluppo. Diversi i settori produttivi coinvolti nell’agevolazione e molte le imprese che si sono viste contestare da Agenzia delle Entrate voci di spesa da loro interpretate come afferenti alla ricerca e allo sviluppo. Massimiliano Moriconi, direttore Cna Macerata, contesta un’interpretazione restrittiva e soprattutto postuma della misura da parte dell’ente pubblico.

«In totale buona fede e affidandosi legittimamente ad una consolidata interpretazione della norma – sottolinea Moriconi – le imprese hanno inserito anche le spese relative all’attività di ideazione e prototipia per poi vedersele stralciate ed escluse dall’agevolazione. Va bene che la restituzione spontanea sia concessa da Agenzia delle Entrate senza sanzioni e senza interessi – continua il direttore Cna – ma, visto anche il periodo di difficoltà in cui versano molte imprese della moda e del manifatturiero, sarebbe opportuno mantenere l’interpretazione originaria più ampia delle spese ammesse».

«Il provvedimento è stato modificato per le future agevolazioni sulle tasse, distinguendo con esattezza e stralciando i progetti di design e l’ideazione estetica – sottolinea Moriconi – Questo, a nostro avviso, è la prova che in precedenza anche loro intendevano queste spese ricomprese nella più ampia famiglia della ricerca e sviluppo». Sul tema la Cna nazionale ha incontrato recentemente il ministro Adolfo Urso chiedendo di sollevare questa mannaia dalla testa gli imprenditori e di agire per modificare il provvedimento: «Sarebbe un importante segnale di attenzione – conclude il vertice Cna Macerata – verso quelle imprese che investono annualmente in innovazione e che, tra mille difficoltà, continuano a dare dinamicità all’economia del nostro Paese».