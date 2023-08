di Federico De Marco

«Un gesto che vale doppio, che sia d’esempio per tutti». Una storia a lieto fine per Livio De Vivo, ex consigliere comunale di Civitanova, che lancia un appello. Per una disattenzione perde il portafoglio e un ragazzino glielo ritrova e lo consegna ai carabinieri. Ora vuole rintracciare quel ragazzino. «Nel primo pomeriggio di ieri, mentre facevo gasolio al camion, ho appoggiato il portafoglio sul cassone e poi sono ripartito. – racconta De Vivo – Purtroppo mi sono accorto di aver dimenticato lì il portafoglio solo una volta arrivato a Macerata. Ho fatto subito la denuncia di smarrimento. Ero davvero triste perché dentro c’erano tutti i documenti, carte, e una somma pari a quella di uno stipendio in contanti».

«Inaspettatamente verso le 19,30 – continua De Vivo – mi hanno contattato i carabinieri di Civitanova per dirmi che avevano rinvenuto il mio portafoglio. E non mancava quasi nulla. A consegnarlo è stato un ragazzino straniero. Ma non so di più. Per questo vorrei lanciare un appello. Mi piacerebbe moltissimo che mi contattasse per poterlo ringraziare di persona e per riconoscergli una ricompensa. Se la merita proprio perché è un gesto che vale doppio. Vorrei che il suo gesto sia d’esempio per tutte le persone che tante volte parlano male degli stranieri generalizzando. Si trova brava gente ovunque».