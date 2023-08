Primo gettone stagionale in Serie A per Juan Luca Sacchi. Il fischietto maceratese designato per Frosinone-Atalanta, anticipo della seconda giornata in programma sabato alle 18,30 al Benito Stirpe. A coadiuvarlo ci saranno gli assistenti Pagliardini e Perrotti e il quarto uomo Santoro. Al Var, Dionisi e Gariglio. Proprio con i bergamaschi l’ultima presenza della scorsa stagione nel massimo campionato per l’arbitro di Macerata, nel match contro il Torino giocato in casa dei granata. Complessivamente è la 41esima direzione in Serie A.