Sbarcati al porto di Ancona ieri con la nave Humanity, cinque minorenni, non accompagnati, sono stati accolti in provincia di Macerata dai Comuni che hanno risposto all’appello della Prefettura per l’affidamento temporaneo. Tra i Comuni c’è Tolentino che ospita da ieri sera uno dei cinque minori.

Si tratta di un 14enne della Guinea che ora è ospite in una struttura idonea, individuata dal sindaco Mauro Sclavi e dai Servizi sociali. Il minore è sbarcato dopo aver affrontato da solo la traversata del mar Mediterraneo in uno dei cosiddetti “viaggi della speranza”. Ieri mattina è arrivato al porto di Ancona, era tra i 106 migranti sbarcati dalla nave Humanity. «Con questo gesto, la comunità tolentinate – sottolinea il sindaco Sclavi – risponde positivamente all’invito della prefettura, per l’affido temporaneo di un minore, dimostrandosi accogliente e inclusiva. Sarà nostra premura essere vicino a questo ragazzo che si trova lontano da casa e dalla famiglia, offrendo la migliore ospitalità nell’attesa di definire il percorso più adeguato di tutela sia giuridica che sociale, di concerto con la Prefettura di Macerata. Non si può negare a nessuno la possibilità di migliorare la propria vita e di aspirare giustamente a un futuro migliore».