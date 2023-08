Una lite con la donna con cui aveva avuto una relazione, poi le porta via la borsa e fugge: arrestato un 43enne. E’ successo ieri pomeriggio a Civitanova in via Nave dove un uomo, residente in città, è stato arrestato dopo aver portato via la borsa alla donna, una 34enne, con cui aveva avuto una relazione. La donna e l’uomo ieri si erano rivisti, poi in seguito ad una lite lei ha deciso di andare alla stazione per prendere il treno ma lui l’ha seguita. Poi ha iniziato a chiederle dei soldi. La coppia si è spostava in via Nave dove il 43enne ha scippato la donna, strattonandola e riuscendo a portarle via la borsa. La 34enne ha chiamato la polizia. La volante arrivata sul posto ha raccolto la testimonianza della donna con la descrizione del rapinatore, confermata anche da alcuni testimoni che avevano assistito alla scena.

L’uomo non si era allontanato di molto e gli agenti sono riusciti a rintracciare il fuggitivo, bloccandolo. Il 43enne è stato arrestato. Recuperata la borsa con ancora dentro tutto il suo contenuto che veniva subito restituita alla proprietaria.

Questa mattina è stato convalidato l’arresto al tribunale di Macerata. Per il 43enne, difeso dall’avvocato Pierlorenzo Ariozzi, il giudice ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di firma. Pm Stefano Lanari.

(Ultimo aggiornamento alle 14,20)