Gli operai comunali sono intervenuti questa mattina dopo l’appello lanciato da Alessia Ribustini, mamma del bambino di 7 anni che mercoledì sera è rimasto ferito dopo aver sbattuto contro il palo del canestro del parco Balilla a Civitanova.

Il bambino, nonostante un taglio sulla fronte e alcuni punti di sutura sta bene, ma la sicurezza di quel palo, con spigoli vivi e senza imbottiture tali da attutire i colpi era effettivamente un pericolo. L’incidente del piccolo non è stato però vano perché dopo l’accaduto il Comune è corso ai ripari cercando di mettere in sicurezza quell’area che è molto frequentata e non solo da giocatori adulti, ma soprattutto da bambini e ragazzi. Questa mattina gli operai hanno foderato con delle protezioni i pali così da renderli meno spigolosi ed evitare futuri incidenti come quello accaduto mercoledì.