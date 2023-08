Stava giocando con gli amichetti nel campo da basket dietro alla biblioteca Zavatti a Civitanova quando è finito correndo contro il palo del canestro. Corsa in ospedale per un bambino di 7 anni che ieri sera attorno alle 22,30 si trovava nello spazio dei giardini del Balilla in compagnia di altri ragazzini: mentre correva durante una partitella ha sbattuto contro il palo quadrato del canestro.

Il piccolo è finito a terra con una profonda lacerazione alla fronte. Il palo infatti a spigolo ha inferto una ferita da taglio e il bambino ha iniziato a perdere molto sangue. Sono stati momenti di apprensione e di concitazione: dal pub vicino e dalle panchine sono accorsi altri genitori e persone per prestare aiuto e tamponare la ferita e portare del ghiaccio in attesa dell’ambulanza che ha poi condotto il bambino e il papà al pronto soccorso.

Per fortuna il piccolo se l’è cavata con alcuni punti di sutura: la ferita infatti pur essendo profonda non era estesa. Ma in molti già si interrogano sulle condizioni di sicurezza di quei pali e dell’opportunità di rivestirli di un materiale che attutisca gli impatti e senza spigoli vivi.