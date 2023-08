Due giorni di festa nel quartiere di Fontespina. E’ quanto hanno voluto organizzare gli assessorati al Turismo e al Decoro del Comune di Civitanova, nei giorni di sabato 12 e domenica 13 agosto. Ospite il filosofo Diego Fusaro.

«Abbiamo voluto lanciare questo momento di festa in un quartiere della città – hanno detto gli assessori Manola Gironacci e Giuseppe Cognigni – per rafforzare il senso di comunità e animare, durante il periodo estivo, anche una delle periferie civitanovesi. C’è grande voglia di stare insieme e di passare dei momenti aggregativi quindi abbiamo pensato a questa festa, con spettacoli per grandi e piccoli, ma anche con momenti di riflessioni. Presenteremo la nuova bandiera del quartiere».

Si inizia sabato alle ore 19, nel parco tra via James Cook e via Magnaghi, con il filosofo Diego Fusaro che parlerà di bellezza in tutte le sue sfaccettature. Poi verrà svelata la nuova bandiera del quartiere. Alle 21 spettacolo “Capitan Bretella Super show” e dalle 22.30 “Swing e Smile”. Domenica 13 agosto, sempre al parco, spettacolo di burattini (ore 19) e alle 21 “Un bidello per amico”, monologo in cui l’artista Enzo Marcelli si racconta dopo il successo della fortunata serie Tv “Il Collegio”. In entrambe le serate, sarà ospite Bruno Francinella, bravissimo cantante a tempo perso e ora anche poeta che reciterà alcune poesie in vernacolo civitanovese.