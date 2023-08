Alberto Maggi si confessa a Vita Vita

E’ partito ieri con il primo appuntamento in programma il lungo percorso di avvicinamento a Vita Vita. A Civitanova Alta il direttore artistico Sergio Carlacchiani ha dialogato con il teologo e biblista Alberto Maggi sul suo ultimo libro “Due in condotta”.

L’evento rappresentava una delle testimonianze di vita raccolte da Carlacchiani per il ventennale del festival. L’incontro si è svolto allo spazio multimediale San Francesco di Civitanova Alta, dove è aperta la mostra fotografica dedicata al ventennale. Il biblista, ringraziando per l’invito il patron Carlacchiani, ha raccontato il suo passato, gli imprevisti e le scelte sorprendenti, sempre con un sorriso aperto, senza mai scivolare nella nostalgia, anzi spronando ad avere più speranza e fiducia in noi e nello spirito che si manifesta.

A Maggi è stata donata un’opera pittorica di Sergio Carlacchiani. Prossimo appuntamento il 13 agosto con “Hortus conclusus” racconti dal chiostro con Lucia Tancredi (voce e testi), Monica Del Carpio (canto e violencello) e Serena Abrami (canto, synth e loop) per una serata al femminile dai misteri del gineceo fino alle rivelazioni del claustro. Uno spettacolo che darà voce alle donne in un percorso di potenza e repertori ancestrali con le figure di Sherazade, Ildegarda, Dolores Prato a seguito del quale verrà consegnato a Serena Abrami il premio Vita Vita giovane talento.