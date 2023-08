Un forte boato poco prima delle 18. E’ stato avvertito distintamente da Macerata a Civitanova, dalla spiaggia all’entroterra, da Tolentino a Corridonia e in moltissimi altri comuni della provincia (e non solo). Alcune case hanno tremato.

Subito in tantissimi si sono interrogati attraverso i canali social su cosa fosse. Altri si sono rivolti ai Comuni e alle sale operative della Protezione civile. Non risultano terremoti in zona e non ci sono state esplosioni.

L’unico episodio notato da molti è stato il passaggio poco prima di due caccia. L’ipotesi che sta prendendo corpo è che si tratti del fenomeno del boom sonico. E’ il rumore che si produce quando un aereo supera la velocità del suono. E in questo caso sarebbe stato il passaggio di due aerei militari.

La protezione civile di Potenza Picena (città che ospita la base militare) ha successivamente diffuso questa comunicazione: “Avete per caso sentito un boato? E’ stato un aereo militare che ha superato MAC-1. Rompendo il muro del suono”.

(redazione CM)