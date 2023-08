Auto a fuoco all’Hotel House. Incendio di un’autovettura a metano questa mattina attorno alle 8 quando i vigili del fuoco sono usciti per un’auto che stava per prendere fuoco in via Salvo D’Acquisto.

A chiamare il 115 il conducente che aveva parcheggiato la macchina sul viale e stava per ripartire quando ha notato il fumo che usciva dall’auto e ha allertato i soccorsi. Pericolo l’intervento dal momento che la Citroen era alimentata da una bombola di metano. I vigili del fuoco del distaccamento di Civitanova hanno messo in sicurezza l’area evitando esplosioni. Sul posto anche i carabinieri, ma il principio di incendio è accidentale.

(l.b.)