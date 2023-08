Ram System festeggia 30 anni e il titolare Robertino Paoloni ha voluto festeggiare questo traguardo con i dipendenti e le loro famiglie. Nella location delle Cantine Murola di Urbisaglia, il 26 luglio, dopo aver visitato le cantine e aver conosciuto la storia della famiglia che l’ha fondata, gli ospiti sono stati deliziati da buon cibo e musica.

«La piacevole serata – si legge in una nota – è stata intervallata dal discorso fatto da Robertino Paoloni ai suoi dipendenti, dove ha ribadito un concetto per lui fondamentale sulla visione della propria azienda, un’azienda dove la migliore risorsa è quella umana, il gruppo affiatato di dipendenti permette un clima sereno e produttivo del lavoro quotidiano».

Ha ricordato anche gli anni appena trascorsi dettati dalla pandemia facendo presente che sono stati i più difficili da gestire come imprenditore e anche sotto il profilo umano: «Ci sono stati momenti dove scorgere un futuro è stato molto difficile ma avendo ben chiaro quale fosse l’obbiettivo e grazie alla presenza di tutti i dipendenti che hanno creduto nella visione dell’azienda, siamo oggi a festeggiare insieme. Il successo e il traguardo di Ram System – ha continuato Paoloni – è un traguardo raggiunto tutti insieme».

I dipendenti orgogliosi di far parte di questa squadra, hanno donato al titolare come regalo una lampada da tavolo e una targa, accompagnandolo da un biglietto che spiega il perché di questi regali:

«Mai nulla di splendido è stato realizzato se non da chi ha osato credere che dentro di sé ci fosse qualcosa di più grande delle circostanze. (Bruce Barton)

Congratulazioni per il traguardo raggiunto. Siamo certi che la luce delle tue idee illuminerà nuovi obbiettivi da raggiungere e ti regalerà altri momenti di grande soddisfazione. Non ti fermare».

Per non perdere nessun momento della serata, il fotografo e il video maker hanno immortalato i momenti più belli, dando la possibilità a chi volesse di avere già la sua foto stampata come ricordo.

«Un ultimo ma non meno importante ringraziamento – spiega l’azienda – va ai nostri clienti che ci hanno scelto e continuano a farlo ogni giorno, senza il loro sostegno e fiducia tutto questo non sarebbe stato possibile. La promessa che facciamo loro, è quella che continueremo ad essere un punto di riferimento per il mondo della stampa digitale e non solo, per poterli supportare al meglio sotto il profilo commerciale e tecnico».