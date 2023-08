Si rompe il lavabo del bagno pubblico, ragazzina si taglia e viene portata in ospedale. Incidente questa mattina attorno alle 12 a Porto Recanati nei bagni pubblici di via Bramante dove una ragazzina che aveva usufruito del gabinetto ha riportato una ferita da taglio provocata dalla rottura del lavabo che si è staccato ed è finito a terra ferendo la minore. La giovane ha perso parecchio sangue ed è stata soccorsa e condotta in ospedale dove è stata medicata con diversi punti di sutura. Il bagno insanguinato nel frattempo ha fatto il giro del web e le immagini sono state pubblicate su una pagina social di Porto Recanati. La ragazzina sta bene.

(l. b.)