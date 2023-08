Si è tenuta sabato nella zona industriale di Corridonia la cena aziendale della ditta Ciccioli – Helvia Recina srl. Alla presenza di colleghi, familiari, amici ed autorità i fratelli Gianluca, Romina e Demetrio Ciccioli hanno inaugurato Fernandino, deposito automatizzato per bancali, primo di questo genere nella provincia di Macerata.

«Si tratta di un investimento in tecnologia che abbiamo voluto mettere a disposizione dei nostri clienti e di tutte le aziende che possano averne bisogno – spiega Demetrio Ciccioli – Un magazzino chiuso ermeticamente con un sistema di soppressione dell’ossigeno presente nell’aria, realizzato al fine di prevenire, anziché contrastare, ogni rischio di incendio; un passo che aiuterà la nostra azienda ad entrare nel mondo della logistica».

«Per questa particolare condizione microclimatica, all’interno di Fernandino, è quasi impossibile, oltre che vietato, operare manualmente; le attività di prelievo ed allocazione dei bancali possono essere eseguite solo da una macchina, un transloelevatore meccanico, interconnesso con il software aziendale» sottolinea Romina.

«Pensando ad un nome abbiamo voluto ricordare un servitore del territorio, un uomo semplice che al contrario riponeva, proprio nelle sue braccia e sul proprio carretto, tutta la passione e la volontà di rendersi utile agli altri», racconta Gianluca, il fratello maggiore dei tre, che poi aggiunge: »Ricordo quando Fernando, figlio di Anselmo Rampichini, veniva incaricato da nostra madre Gabriella di eseguire delle piccole commissioni e partiva dalla Tabaccheria in centro città dove siamo cresciuti. Con il suo carretto non esitava a saltare da un capo all’altro di Corridonia per chiunque ne avesse bisogno.

Lo si sentiva arrivare per le strade cantando allegramente malgrado stesse svolgendo un lavoro umile e faticoso che però portava avanti con impegno e dignità; come Fernando questo sito va identificato come una risorsa a disposizione del territorio e non come una proprietà privata».

Conclude Romina: «E’ stata invece una significativa casualità la concomitanza di questa data con la di nascita di nostro padre Giovanni, scomparso prematuramente, che oggi avrebbe compiuto 89 anni».