Torna l’appuntamento con le offerte di lavoro dalla provincia.

L’Art Hotel Dimorae di Civitanova, esclusivo hotel 3 stelle sul mare, al fine di implementare i servizi di ospitalità, è alla ricerca di una figura professionale, da inserire stabilmente, nel proprio organico, con contratto di assunzione a tempo indeterminato, avente mansioni di ricevimento, gestione operativa ed organizzativa. Rappresentano requisiti essenziali: il diploma di istruzione superiore, la conoscenza della lingua inglese, l’utilizzo dei più comuni sistemi informatici. Costituirà titolo preferenziale una pregressa e documentata esperienza in strutture alberghiere. La retribuzione sarà quella prevista dal contratto nazionale del settore.

I candidati potranno inviare il proprio curriculum che dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente, all’indirizzo di posta elettronica [email protected]

***

Poste Italiane ricerca nelle Marche portalettere da inserire con contratto a tempo determinato. Per potersi candidare è sufficiente inserire entro il 4 settembre il proprio curriculum vitae sulla pagina web del sito istituzionale di Poste https://www.posteitaliane.it, nella sezione “Carriere” dedicata a “Posizioni Aperte” in cui sono indicati i requisiti per poter partecipare alla selezione.

I candidati saranno inseriti con contratto a tempo determinato in relazione alle specifiche esigenze aziendali.

I requisiti richiesti per la candidatura sono il possesso di un diploma di scuola media superiore e patente di guida in corso di validità idonea per la guida dei mezzi aziendali

Le risorse individuate si occuperanno del recapito postale (pacchi, lettere, buste, raccomandate, etc.) nell’area territoriale di propria competenza.

Confindustria Macerata ricerca per azienda che opera nel settore igiene ambientale un/a impiegato/a amministrativo/a (cod. annuncio Conf 417). La risorsa si occuperà degli adempimenti amministrativo-contabili e della fatturazione clienti/fornitor, anche esteri. Requisiti richiesti: Diploma di Istituto Tecnico ad indirizzo Commerciale-Amministrativo o Laurea in discipline economiche; buona padronanza della lingua inglese (si valuta positivamente la conoscenza della lingua tedesca); esperienza pregressa nel ruolo. Sede di lavoro: provincia di Macerata.

Inviare il CV, con espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alla normativa vigente (Reg. UE 2016/679, specificando il codice dell’ annuncio, al link : https://www.confindustriamacerata.it/servizi-associativi/megamenu-services/sportello-lavoro.html (Assindustria Servizi srl soggetto accreditato con decreto Regione Marche n. 235/SIM del 30/06/2016). Informativa art. 13 GDPR (bit.ly/36LHSAY)

***

L’Agenzia Generali, Galleria del Commercio Macerata, ha l’esigenza di inserire all’interno del team vendite un Consulente Junior, che dopo un percorso di formazione iniziale, riesca a perseguire gli obiettivi commerciali condivisi con la compagnia.

La risorsa selezionata si specializzerà nella consulenza assicurativa e sarà responsabile di sviluppare nuovi clienti, fidelizzarli e gestirli, proponendo le migliori soluzioni di gestione dei rischi e del risparmio del gruppo Generali.

Costituiscono requisiti essenziali: diploma/laurea; disponibilità di auto per trasferte. Il candidato ideale possiede le seguenti soft skill: alta motivazione, capacità di contrattazione ed orientamento agli obiettivi, forte determinazione, capacità di problem solving, curiosità, grinta e dinamismo.

Trattamento economico: fisso mensile (fino a 1000 euro + provvigioni al raggiungimento degli obiettivi); corso formazione Ivass e iscrizione all’albo intermediari assicurativi; formazione continua su soft e hard skill. Sede di Lavoro: Macerata (sede), San Severino.

Contatti per la selezione: inviare cv all’indirizzo [email protected] Riferimento Michela tel. 347 5172011

***



Openjobmetis S.p.A. ricerca e seleziona diverse figure nell’ambito della produzione, per un’importante azienda con sede a Recanati. I profili richiesti sono: magazzinieri, carrellisti, addetti alle macchine, addetti allo stampaggio e addetti all’imballaggio. Si offre contratto a tempo determinato in somministrazione con possibili proroghe. Orario di lavoro su turni. Per informazioni e candidature scrivere a [email protected]

***

Di seguito le offerte del Centro per l’impiego di Tolentino



Azienda settore servizi cerca un/a segretaria/o in età di apprendistato. Sede di lavoro: Tolentino. Rif.: 12744

Azienda settore confezioni cerca cucitrici esperte e apprendiste. Sede di lavoro: Colmurano. Rif.: 12743

Falegnameria cerca un apprendista per la gestione dei canali social. Sede di lavoro: Tolentino. Rif.: 12472

Supermercato cerca un macellaio esperto nel ruolo. Sede di lavoro: San Severino Marche. Rif.: 12741

Parrucchieria cerca una parrucchiera con almeno minima esperienza e un/a addetto/a alla gestione di attività di e-commerce. Sede lavoro: Macerata. Rif.: 12740

Studio contabile cerca un/a ragioniere/a con almeno una minima esperienza nel ruolo. Sede di lavoro: zona San Ginesio. Rif.: 12739

Azienda settore metalmeccanico cerca un impiegato di magazzino e un addetto alla ripulitura dei metalli. Sede di lavoro: Tolentino. Rif.: 12738

Parrucchieria cerca un’apprendista parrucchiera. Sede di lavoro: Tolentino. Rif.: 12736

Impresa agricola cerca un responsabile reparto confezionamento. Sede di lavoro: Serravalle di Chienti. Rif.: 12735

Azienda settore impiantistica cerca un termoidraulico con almeno minima esperienza. Sede di lavoro: Corridonia. Rif.: 12734

Azienda settore autotrasporti cerca un autista di pullman con patente D+CQC. Sede di lavoro: Cingoli. Rif.: 12733

Impresa edile cerca un escavatorista con patente C. Sede di lavoro: Apiro. Rif.: 12732

Gli interessati alle offerte di lavoro del Centro per l’Impiego di Tolentino possono inviare il proprio curriculum vitae tramite e-mail (inserendo: codice di riferimento, oggetto dell’offerta e autorizzazione al trattamento dei dati) al seguente indirizzo: [email protected]. Per approfondimenti: 0733.955425 – 0733.955409 (dal lunedì al venerdì: dalle 9 alle 13. Il martedì e il giovedì: dalle 15 alle 17).