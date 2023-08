Dopo l’anteprima che si è svolta nei fine settimana di luglio, giovedì 3 agosto, alle 19, sarà inaugurata nei giardini del Lido Cluana la nona edizione della collettiva d’arte “Spazi senza Limiti “. Il seguito appuntamento artistico dell’estate civitanovese che andrà avanti tutte le sere di agosto, è organizzato e curato dalla pittrice Daria Castelli. Le opere esposte che spaziano in diverse tecniche pittoriche sono frutto di una seria e meticolosa ricerca, di un serio e appassionato impegno da parte degli artisti nei confronti di questa disciplina che, non smette mai di ammaliare e magari interrogare. In ogni tela, colori, suggestioni e lealta’.

L’ inaugurazione del 3 agosto verrà presenziato dalla professoressa Pina Coppola, al taglio del nastro saranno presenti il sindaco Fabrizio Ciarapica, il consigliere regionale Pierpaolo Borroni, il consigliere comunale Gianluca Crocetti. Onorina Lorenzetti e Gabriella Cesca leggeranno alcune loro poesie.

Per ricordare il poeta maceratese Mario Monachesi verrà letta “Tramonto Civitanovese” poesia da lui dedicata alla città in una passata edizione di Spazi senza Limiti. A chiudere il saluto dell’organizzatrice Daria Castelli e la benedizione di don Mario Colabianchi, parroco di San Pietro e Cristo Re.

Gli artisti partecipanti sono Daria Castelli, Moreno Corallini, Vito Vitulli, Franca Forani, Gabriella Cesca,Nevia Amaolo, Lorena Cerqueti, Artemio Stortoni, Irene Vivona, Paolo Agostini, Viviana Romagnani, Marco Borzacchi.