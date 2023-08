Nuovi dehors, approvate 7 richieste

Nuovi dehors e gazebi, il Comune concede l’autorizzazione all’occupazione di spazi pubblici a 7 nuove attività del centro. La giunta ha approvato un atto di indirizzo col quale si risponde in maniera positiva alle richieste (7 in totale) pervenute all’ufficio da alcuni privati per l’occupazione di stalli parcheggio o aree pubbliche da destinare all’attività.

Le richieste sono arrivate dalla società Lepretti snc di via Piermanni che ha chiesto l’autorizzazione all’installazione fino al 30 settembre di un nuovo dehors in via Piermanni 7/9, su una porzione di area corrispondente a 6 parcheggi per 49 metri quadrati per la posa di tavoli e sedie. La seconda richiesta l’ha formulata il ristorante Molo 74 in corso Dalmazia per l’occupazione di 2 parcheggi per 30 mq complessivi con da ombrelloni, tappeto, fioriere di protezione per la posa di tavoli e sedie. Occupazione di suolo pubblico anche in via Matteotti per la Gft services che fino al 31 agosto ha richiesto lo spazio di un parcheggio per mostrare bici da noleggiare. Nuovi dehors in arrivo anche su corso Umberto I angolo via Zara (Sultan grill house), via Nettuno (champagneria, enoteca MAka), via Orazio (società Do.Ri srls) e via IV Novembre (Locanda sul mare) per installare un percorso pedonale per disabili all’interno dell’area adibita a parcheggio pubblico.

(l. b.)