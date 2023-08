Il sociale diventa musica e canzoni, 8 i finalisti del Civitanova solidarity sound che si è svolto ieri nello spazio esterno del cinema Cecchetti. A vincere per la categoria band sono stati i Wet Floors di Macerata con “Prima”. Per i solisti la vittoria è andata a MeTeO di Castelfidardo con la canzone “Punto e a capo” mentre il terzo posto tra le due categorie è andato a LaMED gruppo di Civitanova con la canzone “Paura”.

È stato poi assegnato anche un premio speciale (mix professionale presso lo studio Ganapati) sempre ai Wet Floors. Le canzoni hanno trattato trasversalmente temi sociali e introspettivi, interpretati e raccontati negli stili e nei generi musicali più vari. Il concorso è stato reso accessibile alle persone sorde attraverso il servizio di interpretariato Lis, sia per i parlati che per tutte le canzoni finaliste e dell’ospite. Ad organizzare l’iniziativa giunta alla quinta edizione Samuele Dutto in collaborazione con l’assessorato al welfare e alla consulta dei servizi sociali. «La vocazione di questo progetto sociale è dare voce e spazio tramite la musica a riflessioni e consapevolezze – ha commentato l’assessore Barbara Capponi -. Credo di poter dire che grazie a ciascuno, di anno in anno, questo messaggio diviene sempre più chiaro, completo, accessibile. Ringrazio tutti, e in particolare la mia gratitudine più profonda va a Simone Maghernino e alla sua famiglia: hanno voluto condividere con noi con semplicità e chiarezza quanto sia necessaria la collaborazione di tutta la comunità per far spiegare le “ali in tasca” che ciascuno, in modo diverso, possiede. Non fermarsi a ciò che non si sa fare, ma guardare a tutto quel che si ha è il messaggio potente che Maghernino ci ha regalato e che ci deve ricordare costantemente come siamo tutti diversamente capaci». Simone Maghernino, in arte MagoS, di San Severo è un ragazzo autistico di 23 anni si è esibito nei suoi inediti ” Ali in tasca” e “Paronomasia”.

Tutto il concorso è stato trasmesso in diretta streaming con 148 visualizzazioni, e si sono svolte anche delle votazioni online tramite il sito del concorso che ha visto ricevere oltre 650 voti. «Personalmente sono soddisfatto del risultato ottenuto – ha detto il direttore artistico Dutto – credo di essere riuscito ad arrivare alla meta prefissata. Il connubio e gli equilibri tra musica, riflessione, solidarietà, divertimento, leggerezza, profondità è arrivato al pubblico presente che ha apprezzato tutti gli sforzi fatti nell’organizzazione del concorso». Durante la serata c’è stata anche una raccolta fondi a favore della scuola di musica Artistation di Faenza andata completamente distrutta dalle due alluvioni di qualche mese fa.

La giuria era composta dall’assessore Barbara Capponi, da Licia Cecchini professoressa di letteratura Italiana, Paolo Ugolini in qualità di presidente della consulta, ente organizzatore, il musicista Renzo Morreale, Diego Quaranta chitarrista e compositore, Francesco “Frank” Micucci dello studio di registrazione Ganapati e Maria Evangelista presidente dell’ENS di Macerata. «Come Consulta siamo estremamente soddisfatti della riuscita di questa quinta edizione del festival – ha aggiunto Ugolini della consulta – anche perché, in un impianto già ampiamente collaudato e apprezzato nelle precedenti edizioni, si sono inserite iniziative che ne hanno ulteriormente arricchito la sua anima fatta dì volontariato, partecipazione e condivisione».