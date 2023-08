Scappati da una comunità in Svizzera e ritrovati a Civitanova. Erano diretti in Abruzzo, a Montesilvano, due adolescenti residenti in Svizzera che da qualche giorno avevano fatto perdere le proprie tracce.

A ritrovarli sono stati gli agenti del commissariato di polizia che li hanno intercettati e identificati alla stazione di Civitanova. I due minorenni non parlavano italiano ma solo francese ed erano senza soldi, senza documenti e senza telefono. La polizia li ha presi in carico e con il Comune sono stati affidati temporaneamente ad una comunità locale in attesa dell’arrivo dei genitori. Il commissariato ha rintracciato il padre di uno dei due ragazzini scomparsi, di origine italiana. Domani le famiglie sono attese in Italia per recuperare i due ragazzi che da quanto dichiarato erano diretti in Abruzzo.

(l. b.)