Malore mentre è alla guida, muore a 63 anni. L’uomo, Maurizio Gattari di Morrovalle, ha accusato il malore mentre si trovava nelle vicinanze dell’ospedale di Civitanova, dove probabilmente era diretto essendosi accorto di non stare bene. E’ successo domenica nel tardo pomeriggio.

L’uomo è stato trovato senza vita nella sua auto dal personale medico, ma nonostante i tentativi di rianimarlo, per il 63enne non c’è stato nulla da fare. Gattari era molto conosciuto a Morrovalle dove viveva. A Trodica aveva gestito un distributore di benzina ed è stato per oltre 25 anni dirigente della polisportiva morrovallese.

Appassionato di mountain bike. Molto vicino alla cugina, Mirella Gattari, del Pd e imprenditrice agricola. E’ lei a ricordare il cugino con un messaggio toccante su Facebook: «Te ne sei andato. Fratello, negli ultimi mesi ne abbiamo affrontate tantissime, e faticosamente le avevamo superate. Ora di colpo cambia tutto. Con chi scherzo, mi arrabbio, condivido le preoccupazioni? E il grano? Lo vendiamo? E i girasoli? Chi mi dice che quando cucino metto sempre poco sale? E le pappardelle con il cinghiale? Ora hai un impegno enorme, da lassù devi guardarci, devi guidarci». Il funerale sarà celebrato oggi pomeriggio alle 16 nella chiesa di San Bartolomeo, a Morrovalle.