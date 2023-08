Domenica 6 agosto si chiude la trentesima edizione della rassegna di danza civitanovese. Per l’ultimo spettacolo in cartellone, al teatro Annibal Caro, un omaggio a Enrico Cecchetti a cui il festival Civitanova Danza è dedicato, con “Cantiere aperto per Enrico” di Laura Gazzani, spettacolo per tre danzatori, Nicolò Giorgini, Francesca Rinaldi, Laura Gazzani, che si ispira alla figura del grande ballerino e maestro di balletto italiano.

«Come interprete e come autrice – sottolinea Laura Gazzani – ho sempre nutrito una forte fascinazione per la metodologia in generale perché credo che, nell’esecuzione di un virtuosismo si celi il lato umano di chi lo pratica; proprio per questo, la tecnica e i virtuosismi del metodo Cecchetti diventano strumenti di ricerca e studio per accedere alla vulnerabilità dei performer che rivelano, inevitabilmente, in scena il loro lato umano. Con Enrico il mio desiderio è quello di creare un’esperienza condivisa tra il pubblico e i danzatori, tentando di generare un canale empatico e di comunicazione fra la scena e gli spettatori attraverso la pratica e la ripetizione di movimenti che caratterizzano una lezione del maestro Cecchetti, che diventano un gesto rituale e quindi di comunione fra tutte e tutti».

Danzatrice e coreografa, la ricerca della civitanovese Laura Gazzani si focalizza sulla relazione tra il performer, l’ambiente in cui è immerso e lo spettatore, rendendo la performance un luogo di incontro in cui vivere un’esperienza di continua negoziazione tra ciò che appare e ciò che accade. L’accompagnamento artistico per la realizzazione di Enrico è a cura di Aurelio Di Virgilio. Biglietti 8 euro presso biglietteria del festival. Inizio spettacolo ore 21.30.