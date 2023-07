di Lorenzo Lanciotti

Erano da poco passate le 18 di lunedì e Federico Menichelli, bagnino ventenne di Potenza Picena, stava riponendo gli strumenti da lavoro a loro posto quando ha sentito delle urla provenire dall’acqua. Una turista sulla cinquantina stava facendo il bagno al mare ed è stata trascinata dalle onde, sul lungomare Lepanto di Porto Recanati, rischiando così di annegare. Grazie, però, al tempestivo intervento del bagnino si è evitata la tragedia.

«Stavo portando i salvagenti nella cabina medica – racconta Federico Menichelli – quando sento urlare dalla spiaggia. Sono subito corso a riva, in acqua, e ho visto la signora incastrata dietro la scogliera di Attilio (chalet, ndr). Aveva le onde che provenivano da destra e la corrente la spingeva verso gli scogli. Poteva battere la testa».

Il ventenne si è subito lanciato in acqua col moscone per salvare la turista in difficoltà. «La donna stava bene – continua – ma io sono uscito due balneari più a sinistra e non l’ho più vista. Non so neanche come si chiami».

La spiaggia, sebbene fosse tardo pomeriggio, era ancora molto affollata, ma il ragazzo è rimasto sempre concentrato. «Sul momento ero abbastanza lucido e non sentivo la pressione, nonostante ci fossero tre chalet a guardarmi – dice – L’obiettivo era salvare la donna e quando sono uscito è stata una grande soddisfazione, anche per tutte le persone che mi hanno fatto i complimenti. È stato soddisfacente».

Una bandiera rossa alzata, come avviso di pericolosità per i bagnanti, a indicare il rischio e le condizioni del meteo della marina avverse. Un monito che, però, non è bastato a fermare la donna che ha deciso comunque di fare il bagno.

«Direi di non sfidare il mare in certe situazioni – suggerisce Menichelli – perché quando c’è molta corrente una persona che non è esperta nel nuoto rischia veramente tanto, solo che secondo me non si dà molta importanza».