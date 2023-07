di Marco Pagliariccio

Stavolta non ci sono state levate di scudi, proteste o altro. Ieri sera il consiglio comunale ha dato il via libera coi voti della maggioranza all’approvazione definitiva della variante urbanistica relativa a un lotto, di proprietà del patron del Corridomnia Alfio Caccamo, che sorge a due passi dal parco commerciale stesso, in via Mattei. Un iter iniziato nel 2016 e che, con l’accelerazione imposta dalla giunta Giampaoli, è arrivato a compimento proprio l’altra sera.

Opposizioni e parte dei commercianti del centro storico erano insorti nei mesi scorsi sottolineando come si sarebbe trattato di un ampliamento del Corridomnia che avrebbe dato un’ulteriore picconata al commercio del centro storico, ma stavolta la questione è scivolata via senza particolari problemi.

La sindaca Giuliana Giampaoli ha difeso nuovamente la scelta già effettuata lo scorso dicembre con il primo passaggio in consiglio, visti anche gli ok arrivati dalla Provincia e dagli altri enti deputati al controllo di un iter che, iniziato nel 2016 sotto la giunta Calvigioni, si era arenato durante l’amministrazione Cartechini tra delibere di giunta, atti di indirizzo, richieste di integrazioni, palleggi tra enti e conferenze di servizi, con le pratiche sisma a dilatare oltremodo i tempi.

Anche stavolta Pensare Corridonia e Corridonia Insieme hanno votato contro la variante, con l’ex vicesindaco Manuele Pierantoni a sottolineare alcune incongruenze normative nel documento, mentre Corridonia Rinasce si è astenuta, con Sandro Scipioni a sottolineare nuovamente il fatto che da un lato si parli di sostenere il commercio al dettaglio e dall’altro si apra la strada all’ampliamento di un parco commerciale.

All’atto pratico, ciò che sorgerà a poche decine di metri dal Corridomnia è una struttura di circa 1.500 metri quadrati che completerà l’offerta del parco commerciale. I lavori dovrebbero partire subito dopo l’estate, a settembre, ed essere completati tra fine 2023 e inizio 2024. Resta top secret il brand che aprirà il suo store nel nuovo spazio: si parla di un’azienda straniera, europea, di portata internazionale.

Non ancora definita, invece, la questione degli oneri di urbanizzazione, che era finita nel mirino delle opposizioni nei mesi scorsi: per compensare appunto il presunto danno al centro storico derivante dall’operazione, Pensare Corridonia e Corridonia Insieme avevano presentato una mozione per impegnare il Comune a destinare quelle cifre (quantificate in circa 90 mila euro) in azioni per la promozione e lo sviluppo del commercio nel borgo antico. Mozione che venne approvata all’unanimità.