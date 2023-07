Costerà 114mila euro e servirà ad allargare il nido La Lumachina, di Civitanova, con 17 posti in più. La giunta comunale ha approvato la delibera per il progetto esecutivo di ampliamento dell’asilo nido di via Deledda. L’intervento, per un importo totale di 114mila euro, compreso l’adeguamento alla normativa antincendio, avverrà attraverso l’accorpamento di un’aula scolastica dell’adiacente scuola Mestica. In questo modo si passa da 23 a 40 posti. Intervento necessario per far fronte alla richiesta di posti dei nidi, come sottolinea il sindaco Fabrizio Ciarapica: «Ci consente, soprattutto in questo momento, di reperire ulteriori spazi per ospitare i bambini. Grazie ai fondi Pnrr abbiamo ottenuto dei finanziamenti per realizzare due asili ex novo e ristrutturarne altrettanti. I bambini che frequentano i due nidi comunali interessati dai lavori, saranno ospitati in altre strutture: quelli del nido Il Grillo Parlante verranno accolti in un’ala inutilizzata della scuola Don Bosco per un totale di 25 posti mentre i bambini e le bambine del Cavalluccio Marino di via Regina Elena verranno trasferiti alla casa studenti-anziani». Con i fondi Pnrr il Comune «raddoppierà in due anni i posti a disposizione dei bambini» conclude il sindaco.