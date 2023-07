Muore giovane papà dopo un malore in casa. Il dramma si è consumato questa mattina, vittima il 43enne David Morresi, di Recanati. L’uomo viveva a Osimo, in località Padiglione, con la moglie, Sara, e il figlio di 3 anni. E’ proprio nella casa di Osimo che il 43enne si è sentito male questa mattina e non è stato possibile salvargli la vita. Il 43enne era molto conosciuto a Recanati e in particolare nel quartiere di Bagnolo, dove vivono i genitori, Giovanni e Graziella, e dove David è cresciuto. Il funerale è stato fissato e si svolgerà lunedì (24 luglio) alle 17 nella chiesa di Bagnolo. La camera ardente è stata aperta alla casa del commiato dell’agenzia di pompe funebri Bamo di Recanati, che si occuperà anche del funerale.