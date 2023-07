«Una stagione così vuota di turismo e buia non l’avevamo mai vista. Siamo a metà luglio inoltrato e al di là di sporadici episodi di pienone limitati esclusivamente al fine settimana ci spiace dover costatare che Porto Recanati quest’anno tutto è tranne che una meta turistica». L’affondo arriva dalla Lega, che punta il dito anche contro l’amministrazione Michelini.

«Purtroppo non lo diciamo noi – continua il Carroccio – ma le testimonianze di commercianti, proprietari di strutture ricettive e balneari del centro, ristoratori. A differenza degli scorsi anni è persino facile trovare parcheggio (quest’anno non ci sono state, guarda caso, lamentele da parte di nessuno pur non essendo state modificate in maniera sostanziale le modalità della sosta), in alcune fasce orarie la città è semi-deserta, complice anche l’isola pedonale. A nostro avviso le cause di ciò vanno ricercate sotto un profilo più tecnico. Prima di tutto il meteo avverso dell’ultimo mese non ha dato il via alla stagione creando anche seri problemi, che ancora continuano, alle acque balneabili. Inoltre la crisi energetica/economica che ha portato all’aumento dei prezzi in generale ha fatto si che la famiglie abbiano ridotto i giorni di vacanza trasformandosi anche in “pendolari”. Dire che il caro vita non condiziona le vacanze ci sembra un eufemismo. Anche l’aumento dei tassi di interesse dei mutui ha pesantemente influito sulle vacanze degli italiani».

«D’altro canto l’amministrazione Michelini – continuano i leghisti – sicuramente non ha favorito il lancio della stagione estiva e quindi l’incremento delle presenze, avendo ridotto di gran lunga il calendario estivo degli eventi. Non sono presenti infatti manifestazioni speciali soprattutto per quanto riguarda i giovani. Il sindaco si dimentica dei ragazzi di Porto Recanati che scelgono altre località per il divertimento. Nessun ospite per un pubblico più giovanile all’Arena, nessuna serata organizzata, magari con musica, per i ragazzi, niente Notte Rosa (appuntamento in passato attesissimo dai più giovani e non). Ci auguriamo che anche il vicesindaco Casali, con delega al turismo, batta un colpo e presenti a breve una relazione sulla reale situazione per informare tutti i cittadini. Nonostante tutte le difficoltà speriamo che il nostro meraviglioso “salotto sul mare” resista, anche se sembra che l’amministrazione ce la stia mettendo tutta per andare contro corrente. Non ultima, l’ipotesi, quasi già decisa a tavolino, di chiudere h 24 un tratto di corso principale penalizzando ulteriormente quel pò che è rimasto di commercio».