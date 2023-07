Proposta di legge del Pd per dichiarare monumento nazionale lo Sferisterio di Macerata. Ad annunciarlo è la deputata dem Irene Manzi, che ha depositato la proposta nei giorni scorsi con il collega Augusto Curti.

«L’Arena Sferisterio, inaugurata nel 1829 su progetto dell’architetto Ireneo Aleandri, per volontà di “cento consorti maceratesi” originariamente destinata al gioco del pallone a bracciale ed oggi centro di una stagione lirica di rilievo internazionale – spiega Manzi – è uno dei teatri all’aperto più originali e significativi del patrimonio culturale ed artistico italiano che merita di essere conosciuto e valorizzato di più. L’attribuzione del titolo di monumento nazionale rappresenterebbe un riconoscimento importante e significativo da parte delle istituzioni per il valore storico, culturale ed artistico dell’Arena maceratese. Ci auguriamo che questa proposta possa procedere speditamente così da garantire in tempi rapidi a questo monumento il giusto e meritato riconoscimento».