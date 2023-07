L’assessorato ai Servizi sociali sta predisponendo le pratiche per raggiungere 519 cittadini che hanno diritto alla carta solidale 2023 finanziata dal Governo. La card è concessa in modo automatico e senza necessità di presentare domanda per acquisti di beni alimentari da effettuare nei supermercati e negozi convenzionati. La carta contiene un contributo uguale per tutti di 382,50 euro, erogato attraverso una carta elettronica di pagamento, prepagata e ricaricabile, rilasciata da Poste Italiane per il tramite della società controllata Postepay. La predetta carta è nominativa e rientra tra gli aiuti previsti dalla legge di Bilancio 2023.

I beneficiari del contributo sono stati selezionati da Inps tra i cittadini appartenenti ai nuclei familiari, residenti nel territorio italiano, in possesso di determinati requisiti previsti dal decreto interministeriale del 18 aprile 2023. I cittadini beneficiari riceveranno dal Comune una comunicazione ufficiale con cui potersi recare negli uffici postali abilitati al servizio, per il ritiro della propria carta solidale. La carta può essere ritirata preferibilmente a partire dal primo giorno lavorativo successivo al 5 di ogni mese (esempio: dal 5 al 31 luglio, dal 5 al 31 agosto, etc). presso tutti gli Uffici Postali e non solo in quelli di prossimità. Per effettuare il ritiro, è necessario presentare la comunicazione ricevuta dal Comune, che contiene l’abbinamento del codice fiscale del beneficiario al codice della carta assegnata.