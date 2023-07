Prendono una buca con la moto e vengono sbalzati a terra: feriti moglie e marito. Lei, 57 anni, soccorsa in eliambulanza. L’incidente si è verificato stamattina poco dopo le 9 a Chiarino di Recanati. Non risultano coinvolti altri veicoli. L’uomo era alla guida della moto e ha perso il controllo dopo aver preso una buca. Entrambi hanno fatto un volo di circa tre metri e sono rovinati sull’asfalto. Scattato l’allarme, sul posto sono arrivati 118, Croce rossa di Potenza Picena e carabinieri per i rilievi. I soccorritori, viste le condizioni della donna, hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza. L’elicottero è atterrato in un campo ai bordi della strada e ha trasferito la 57enne all’ospedale Torrette di Ancona. Non dovrebbe essere in pericolo di vita. L’uomo invece è stato trasferito all’ospedale di Civitanova.

(ultimo aggiornamento alle 13,42)