Importante riconoscimento per il Comune di Mogliano, che si è classificato al primo posto nel concorso “Piccolo Comune amico” per la categoria artigianato. Il riconoscimento è legato alla promozione dell’arte dell’intreccio, attività della quale a Mogliano si hanno tracce fin dalla metà del Settecento. Un’arte tramandata di generazione in generazione e per la quale oggi la città è nota come centro nazionale per la produzione di arredi, complementi e accessori moda di altissimo pregio.

Il progetto, realizzato dal Codacons in collaborazione con Coldiretti, Fondazione Symbola, Aci, Enac, Touring Club Italiano, Intesa San Paolo, Poste Italiane, con il patrocinio di Anci, Uncem e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ha lo scopo di promuovere lo sviluppo dei Comuni italiani con meno di 5 mila abitanti e come premio vede la realizzazione di campagne pubblicitarie e promozionali gratuite, che avranno una diffusione nelle aree di servizio della rete autostradale e su tutti i canali comunicativi dei partner del progetto. In questo modo, Mogliano potrà far conoscere le sue eccellenze in tutto il mondo, anche in più lingue.

Nella mattinata di ieri la sindaca Cecilia Cesetti, accompagnata dagli assessori Flavio Zura, Ilenia Marcattili, Adriano Nardi e dal consigliere Vincenzo Lombi, si sono recati a Roma nel prestigioso Palazzo Rospigliosi per partecipare alla cerimonia di premiazione. «Siamo profondamente grati per il sostegno ricevuto, siamo entusiasti per questo importante risultato – afferma Cesetti a nome di tutta l’amministrazione comunale – il nostro paese è caratterizzato da un ricco patrimonio che merita di essere valorizzato e reso visibile a livello nazionale e internazionale, grazie alle campagne pubblicitarie che verranno realizzate. La vittoria del premio “Piccolo Comune amico” è un motivo di grande orgoglio per tutti i cittadini di Mogliano e rappresenta un’importante opportunità di crescita e sviluppo. Siamo sicuri che questo riconoscimento darà una grande visibilità al Comune e alle sue eccellenze, contribuendo a far crescere il turismo e l’economia locale».