Bambino di due anni investito in un tratto interdetto alle auto ai giardini Diaz di Macerata. E’ stato trasportato dall’ambulanza al pronto soccorso di Macerata, le sue condizioni sono gravi.

E’ successo intorno alle 12 quando una donna di 79 anni alla guida della vettura, una Fiat Panda, non si è accorta del bimbo che era insieme alla mamma e l’ha investito nella zona a traffico limitato all’interno dei giardini Diaz. Immediati i soccorsi. Il piccolo è stato rianimato sul posto e trasportato dagli operatori dell’emergenza all’ospedale del capoluogo, si sta valutando il suo trasferimento al Salesi. Sul posto è intervenuta la polizia locale per i rilievi del caso e stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto, con gli accertamenti che sono tuttora in corso.

