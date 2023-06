Nell’ambito delle politiche per la famiglia attuate dall’Amministrazione comunale di Civitanova, saranno rafforzate le misure di sostegno economico relative al riconoscimento dei rimborsi in favore di nuclei con uno o più figli minorenni frequentanti centri estivi. Nello specifico, la Giunta comunale ha approvato un bando per l’individuazione dei beneficiari, implementando il tradizionale intervento previsto con una seconda fascia Isee superiore a 8.391,38 euro e fino a 20mla euro.

«Proseguiamo i sostegni concreti per le famiglie – ha dichiarato l’assessore ai Servizi sociali Barbara Capponi – Con questo terzo bando per le iniziative estive ci rivolgiamo a tutti i nuclei familiari per sostenerli nelle spese dei centri estivi, consapevoli e convinti della necessità di socializzazione dei piccoli e del grande supporto che queste attività portano ai genitori e ai nonni, alle prese di una logistica ampiamente più complessa in concomitanza della fine delle scuole e delle attività sportive invernali. L’assessorato ha dunque emanato tre bandi distinti, per cercare di coprire quanto più possibile le esigenze di ognuno in base alle specifiche necessità, con lo sguardo rivolto alle variegate situazioni e opportunità che si creano nel periodo estivo».

Saranno pertanto erogati contributi a copertura della spesa sostenuta per figli minori frequentanti i centri estivi. L’impegno di spesa ammonta a 35mila euro. Lo scorso anno, 136 famiglie civitanovesi hanno ricevuto il rimborso sulla spesa che hanno sostenuto per consentire ai loro figli di frequentare i centri estivi. I moduli di domanda sono sul sito comunale: https:// www.comune.civitanova.mc.it/bandi-benefici-cms/ rimborsi-centri-estivi/ oppure presso l’Urp (Ufficio Relazioni con il pubblico) sito al piano terra di Palazzo Sforza (tel. 0733/822626). La domanda debitamente compilata dovrà pervenire materialmente al Comune di Civitanova Marche – Ufficio Urp, oppure inviata all’indirizzo di posta elettronica o all’indirizzo di [email protected] posta elettronica certificata (pec): [email protected] entro e non oltre il 31 agosto. Verranno escluse le domande inviate ad altri indirizzi di posta elettronica del Comune. Alla domanda deve essere obbligatoriamente allegata l’attestazione Isee in corso di validità o la ricevuta Inps di presentazione della Dichiarazione sostitutiva unica. Il procedimento di erogazione verrà concluso entro il 31 ottobre. Per ulteriori informazioni ci si potrà rivolgere all’ufficio Servizi sociali del comune contattando i seguenti n. Telefonici: 0733/822255/822216/822248.